Medien: Zahl der Todesopfer bei Zugunglück in Spanien auf 39 gestiegen

Madrid, 19. Jan (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Zugunglück in Südspanien ist Medienberichten ⁠zufolge auf ‍39 gestiegen.

Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden, berichtete der spanische Sender ‌RTVE am Montag unter Berufung auf Vertreter der Polizei. Die Rettungs- ‍und Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da die Waggons stark beschädigt und ineinander verkeilt seien, sagte der Regierungschef der Region Andalusien, Juanma Moreno. Am Sonntagabend war ein Hochgeschwindigkeitszug ‍auf dem Weg von Malaga ⁠nach Madrid in der Nähe von Adamuz in der Provinz Cordoba entgleist und mit einem ‍entgegenkommenden Zug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch der zweite ⁠Zug aus den Gleisen geschleudert. Die Ursache des Unglücks war noch unklar.

An Bord der beiden Züge befanden sich rund ‍400 Passagiere, zumeist ‌Spanier. Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach auf der Online-Plattform X von einer "Nacht des tiefen Schmerzes" für Spanien. Wegen des Unglücks wurden am Montag mehr als 200 Zugverbindungen zwischen Madrid und Andalusien gestrichen.

(Bericht von Victoria Waldersee, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)