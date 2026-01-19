Trump lädt Putin in Gaza-"Friedensrat" ein - London offen für Rolle

Moskau/London, 19. Jan (Reuters) - Russlands Staatschef Wladimir Putin ist von US-Präsident Donald Trump in ⁠dessen "Friedensrat" für ‍den Gazastreifen eingeladen worden. Das teilte das Präsidialamt in Moskau am ‌Montag mit. Moskau prüfe den Vorschlag und hoffe auf diesbezügliche ‍Kontakte mit der Regierung in Washington, hieß es weiter. Das Gremium soll den Friedensprozess im Gazastreifen betreuen. Auch Großbritannien ist bereit, eine Rolle in der ‍zweiten Phase des Waffenstillstands ⁠in Gaza zu spielen, wie Premierminister Keir Starmer am Montag auf einer Pressekonferenz sagte.

Sein ‍Land sei mit seinen Verbündeten über die Bedingungen im Gespräch, erklärte ⁠Starmer. Trump hat insgesamt rund 60 Staats- und Regierungschefs zur Teilnahme eingeladen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Zahlreiche ‍Regierungen bestätigten ‌am Wochenende den Erhalt des Briefes, der auch die Zahlung von einer Milliarde Dollar für eine mehr als dreijährige Mitgliedschaft vorsieht. Die Bundesregierung reagierte zunächst öffentlich nicht darauf.

