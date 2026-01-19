Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs

Nach einer leicht negativen Vorwoche mit zwischenzeitlichen Rekorden startet der deutsche Aktienmarkt mit erhöhter Vorsicht in die neue Handelswoche. Der DAX baut seine Korrektur nach dem Rekordhoch aus und rutscht zum Wochenbeginn unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Auslöser der neuen Unsicherheit sind einmal mehr politische Risiken aus den USA: US-Präsident Donald Trump kündigte neue Strafzölle gegen mehrere europäische NATO-Länder an, darunter auch Deutschland. Ob und wie die EU darauf reagiert, dürfte in den kommenden Tagen entscheidend für die weitere Marktrichtung sein.

Besonders unter Druck stehen exportorientierte Branchen wie Automobilwerte, Luxusgüterhersteller und Adidas, während auch US-Futures und Kryptowährungen schwach tendieren. Ein klarer Gegenpol zeigt sich bei Gold und Silber, die erneut auf Rekordniveaus notieren und ihre Aufwärtsbewegung bestätigen. Neben dem makroökonomischen Umfeld rücken zudem zahlreiche Einzelaktien in den Fokus – von deutlichen Verlusten bei Salesforce bis hin zu Stärke bei JPMorgan, Boeing und ausgewählten Tech-Titeln. Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben, beleuchtet der heutige Marktausblick im Detail.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

