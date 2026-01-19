ZEW-Präsident: Lagerung deutscher Goldvorräte in USA analysieren

Berlin, 19. Jan (Reuters) - Angesichts des zugespitzten Konflikts mit den USA raten Top-Ökonomen zu einer kritischen Analyse zum Umgang mit den deutschen Goldvorräten in den USA.

"Derzeit ⁠sind die USA kein ‍verlässlicher Partner der EU", sagte der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Abhängigkeiten gegenüber ‌den USA seien vor diesem Hintergrund neu zu bewerten. "Dazu gehört auch eine Analyse jener Abhängigkeiten, die sich ‍aus der Lagerung deutscher Goldbestände in den Vereinigten Staaten ergeben", sagte der Experte.

Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt allerdings in der aktuellen Lage vor einer überstürzten Rückholaktion deutscher Goldreserven aus den Vereinigten Staaten. "Das würde in der aktuellen Lage nur Öl ins Feuer gießen, davon sollte man absehen", sagte Fuest zu ‍Reuters. "Das sollte man eher in einer Lage angehen, ⁠in der es keine akute Konfliktlage gibt."

Die Bundesbank verfügt mit 3352 Tonnen über den zweitgrößten Goldschatz der Welt, nach den USA (Stand: Ende 2024). Sein Wert lag ‍zum Jahresende 2024 bei mehr als 270 Milliarden Euro, seither ist der Goldpreis deutlich gestiegen. Rund 37 Prozent der ⁠deutschen Goldbestände lagern in den Hochsicherheitstresoren der Federal Reserve Bank in New York. Der Bund der Steuerzahler verschickte im vergangenen Jahr Briefe an die Bundesbank und das Finanzministerium. Darin forderte er unter Hinweis ‍auf die weltpolitischen Machtverschiebungen, die in ‌New York gelagerten Goldbestände nach Hause zu holen.

US-Präsident Donald Trump hat den Konflikt mit der Europäischen Union zuletzt angeheizt. Er hatte am Wochenende angekündigt, zehn Prozent zusätzliche Einfuhrzölle auf Waren aus etlichen europäischen Ländern zu erheben, solange die Europäer den Kauf der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland durch die USA verhindern.

Mit 51 Prozent liegt der Großteil des Goldes in Frankfurt am Main, rund zwölf Prozent werden von der Bank of England in London aufbewahrt. ⁠Die Goldlagerstätte in Paris hatte die Bundesbank im vergangenen Jahrzehnt aufgelöst.

