Zolldrohungen aus Washington belasten die Börsen

Der DAX startet deutlich schwächer in die neue Woche, nachdem US‑Präsident Donald Trump am Wochenende neue Strafzölle auf Importe aus Europa angekündigt hat.

Auch an den internationalen Leitbörsen überwiegt am Montag die Skepsis. Sowohl in Europa als auch an der Wall Street belasten neue handelspolitische Spannungen zwischen den USA und Europa das Sentiment. Im Fokus stehen dabei insbesondere exportabhängige Branchen. Makroökonomischer Überblick Belastend wirkt vor allem die neue handelspolitische Eskalation aus Washington. US‑Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende Strafzölle auf Importe aus mehreren europäischen Nato-Staaten an, darunter auch Deutschland. Hintergrund ist der wieder aufgeflammte Streit um Grönland. Die Maßnahmen sollen stufenweise eingeführt werden und setzen die transatlantischen Handelsbeziehungen weiter unter Spannung. Auf europäischer Ebene reagieren die Institutionen umgehend, EU‑Ratspräsident António Costa will kurzfristig einen Sondergipfel einberufen, um eine gemeinsame Linie auszuloten.

Meistgehandelte Aktien im Fokus Bayer präsentiert sich deutlich fester und stemmt sich gegen das schwache Gesamtumfeld. Rückenwind liefert eine juristische Entwicklung aus den USA: Der Supreme Court will den Glyphosat-Fall prüfen. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil, das den seit Jahren belastenden Rechtsstreit bündeln und begrenzen könnte. Investoren werten dies als wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit, was die Aktie spürbar antreibt. BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz starten hingegen klar schwächer in den Handel. Die Autobauer stehen im Zentrum der Zollsorgen, da zusätzliche Handelsbarrieren ihre ohnehin fragile Absatzdynamik weiter dämpfen könnten. Robust zeigen sich dagegen Rheinmetall, Renk und Hensoldt, die zulegen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen schüren die Erwartung weiter steigender Verteidigungsausgaben, wovon der Sektor erneut profitiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN32XT 15,35 75,311194 USD 5,16 Open End DAX® Bull UN1AGA 12,97 23773,485205 Punkte 19,63 Open End DAX® Bull UN1UWM 4,44 24636,32891 Punkte 59,04 Open End DAX® Bear UG31J3 17,04 26748,113653 Punkte 14,61 Open End DAX® Bull UN1AL9 10,47 24025,444795 Punkte 24,52 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG1N83 0,65 20300,00 Punkte 17,69 20.03.2026 DASDAQ 100 Put UG7HAE 2,78 23400,00 Punkte 14,96 20.03.2026 Micron Technology Inc. Call UN30KH 1,68 380,00 USD 9,84 18.02.2026 DAX® Put UG2WU4 4,8 24600,00 Punkte 19,66 20.03.2026 DAX® Call UG48AV 12,38 25100,00 Punkte 10,91 19.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG5LC1 1,32 27824,978359 Punkte -10 Open End Novo-Nordisk AS Long UG1ZDR 1,22 41,586496 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long UN16M7 5,45 1712,77249 EUR 10 Open End Kratos Defense & Security Sol. Long UG9QJC 11,94 109,009527 USD 6 Open End freenet AG Long UG8VGN 7,46 25,501316 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 10:15 Uhr;

