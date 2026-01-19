W​e​r​b​u​n​g von
Zolldrohungen aus Washington belasten die Börsen

UniCredit · Uhr
Der DAX startet deutlich schwächer in die neue Woche, nachdem US‑Präsident Donald Trump am Wochenende neue Strafzölle auf Importe aus Europa angekündigt hat.

Auch an den internationalen Leitbörsen überwiegt am Montag die Skepsis. Sowohl in Europa als auch an der Wall Street belasten neue handelspolitische Spannungen zwischen den USA und Europa das Sentiment. Im Fokus stehen dabei insbesondere exportabhängige Branchen.

Makroökonomischer Überblick

Belastend wirkt vor allem die neue handelspolitische Eskalation aus Washington. US‑Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende Strafzölle auf Importe aus mehreren europäischen Nato-Staaten an, darunter auch Deutschland. Hintergrund ist der wieder aufgeflammte Streit um Grönland. Die Maßnahmen sollen stufenweise eingeführt werden und setzen die transatlantischen Handelsbeziehungen weiter unter Spannung. Auf europäischer Ebene reagieren die Institutionen umgehend, EU‑Ratspräsident António Costa will kurzfristig einen Sondergipfel einberufen, um eine gemeinsame Linie auszuloten.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Bayer präsentiert sich deutlich fester und stemmt sich gegen das schwache Gesamtumfeld. Rückenwind liefert eine juristische Entwicklung aus den USA: Der Supreme Court will den Glyphosat-Fall prüfen. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil, das den seit Jahren belastenden Rechtsstreit bündeln und begrenzen könnte. Investoren werten dies als wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit, was die Aktie spürbar antreibt.

BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz starten hingegen klar schwächer in den Handel. Die Autobauer stehen im Zentrum der Zollsorgen, da zusätzliche Handelsbarrieren ihre ohnehin fragile Absatzdynamik weiter dämpfen könnten.

Robust zeigen sich dagegen Rheinmetall, Renk und Hensoldt, die zulegen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen schüren die Erwartung weiter steigender Verteidigungsausgaben, wovon der Sektor erneut profitiert.

