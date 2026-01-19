Zurich Insurance will britischen Versicherer Beazley übernehmen

Bangalore/London, 19. Jan (Reuters) - Zurich Insurance Group greift nach dem britischen Rivalen Beazley.

Der Schweizer Konzern teilte am Montag mit, er biete ⁠den Eignern des ‍Spezialversicherers 1280 Pence je Aktie in bar. Eine ursprüngliche Offerte von 1230 Pence je Aktie habe ‌Beazley zuvor als zu niedrig zurückgewiesen. Der britische Versicherer war für eine Stellungnahme zunächst ‍nicht zu erreichen.

Beazley-Titel stiegen am Montag in London um bis zu 46 Prozent auf ein Rekordhoch von 1198 Pence. Das war der größte Kurssprung der Firmengeschichte. In ihrem Windschatten gewannen Papiere anderer britischer Versicherer wie Hiscox oder Lancashire ‍bis zu 5,7 Prozent. Zurich-Aktien gaben ⁠dagegen an der Schweizer Börse 1,7 Prozent nach.

Das neue Angebot bewertet Beazley nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters mit rund 7,67 Milliarden ‍Pfund (10,28 Milliarden Dollar). Dies entspricht einem Aufschlag von 56 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. ⁠Nach britischem Recht muss Zurich nun bis zum 16. Februar eine verbindliche Übernahmeofferte vorlegen oder den Versuch aufgeben.

Zurich betrachtet Beazley als gute Ergänzung des eigenen Spezialversicherungsgeschäfts. ‍Zudem stärke der Zukauf ‌die Präsenz auf dem Versicherungsmarktplatz Lloyds of London. Die Transaktion stehe im Einklang mit den strategischen Prioritäten, die das Zurich-Management auf dem Kapitalmarkttag im November umrissen habe. Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft nahm Zurich 2024 weltweit etwa 47 Milliarden Dollar an Prämien ein. Davon kamen fünf Milliarden Dollar aus Großbritannien.

(Bericht von Raechel Thankam Job, Tommy Reggiori Wilkes und Charlie Conchie; ⁠geschrieben von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)