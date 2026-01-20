Abschiebungen aus Iran und Pakistan verschärfen Hunger in Afghanistan

Kabul, 20. Jan (Reuters) - Die Massenabschiebung von Afghanen aus den Nachbarländern Iran und Pakistan verschärft die humanitäre Krise in dem Land.

Dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) zufolge sind mehr als 2,5 ⁠Millionen Menschen in ‍eine Nation zurückgekehrt, in der bereits 17 Millionen Einwohner von akutem Hunger betroffen sind. Zu den Abgeschobenen gehört ein 55-jähriger Familienvater, der nun mit seiner ‌Frau, fünf Kindern und einem Enkelkind in einem Zelt am Rande von Kabul lebt. Vor ihnen stehen trockenes Brot ‍und Tee – ihre einzige Mahlzeit des Tages. "Von Tag zu Tag wird es schlimmer", sagte er am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir mit dem Tod zufrieden sind."

Der Iran und Pakistan hatten die Abschiebungen im vergangenen Jahr deutlich ausgeweitet. Teheran begründete dies mit Sicherheitsbedenken und Spionagevorwürfen, Islamabad warf der afghanischen ‍Taliban-Regierung vor, militante Kämpfer zu beherbergen. Die Rückkehrerwelle habe ⁠die Bevölkerung um ein Zehntel anwachsen lassen, sagte John Aylieff, der WFP-Landesdirektor in Afghanistan. Zudem falle mit den Arbeitern eine wichtige Geldquelle weg. "Diese Überweisungen waren eine Lebensader für Afghanistan", erklärte ‍Aylieff. Die Kürzungen internationaler Hilfsprogramme haben die Mittel von Organisationen wie dem WFP stark verringert. Das vergangene Jahr habe den größten Anstieg ⁠an Mangelernährung gebracht, der je in Afghanistan verzeichnet worden sei, und die Prognose sei, dass es noch schlimmer werde.

Eine Ärztin in einer Klinik in Kabul berichtete von einer Verdopplung der Patientenzahlen. Ein Sprecher der afghanischen Verwaltung sagte, ‍man leiste den Rückkehrern so weit wie ‌möglich Hilfe. Es sei jedoch unmöglich, die Armut in einem Land, das 40 Jahre lang unter Konflikten gelitten habe, schnell zu beseitigen. Für die Familie des Mannes bedeutet dies einen harten Überlebenskampf im hereinbrechenden Winter. "Nachts, wenn es sehr kalt wird, sagen meine Kinder: 'Vater, mir ist kalt, ich erfriere.' Ich nehme sie in den Arm und sage: 'Es ist gut.' Welche Wahl haben wir?", sagte der 55-Jährige. "Als ich im Iran gearbeitet habe, konnte ich wenigstens für eine vollständige Mahlzeit sorgen. Hier gibt es weder Arbeit noch einen ⁠Lebensunterhalt."

(Bericht von Mohammad Ynunus Yawar, Sayed Hassib und Saad Sayeed. Gerschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)