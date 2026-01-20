AKTIE IM FOKUS: Qiagen schnellen zum Handelsschluss hoch - Strategische Optionen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Qiagen sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt. Mit der Schlussauktion auf Xetra stiegen sie um 12,4 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen Dax der Tagessieger.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten./ajx/he

Qiagen

