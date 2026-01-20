AKTIE IM FOKUS: Salzgitter kurz auf Hoch seit 2018 dank Oddo BHF

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung der Investmentbank Oddo BHF für die Aktien von Salzgitter sind diese am Dienstag kurz auf ein Hoch seit Anfang 2018 geklettert. In der Spitze ging es um 8,4 Prozent auf 49,82 Euro nach oben. Damit übertraf der Kurs marginal das Hoch der vergangenen Woche. Zuletzt betrug das Plus noch 2,4 Prozent auf gut 47 Euro.

Analyst Maxime Kogge von Oddo BHF empfahl die Salzgitter-Aktien erstmals seit Mitte 2022 mit der Empfehlung "Outperform". Zuvor hatte er sie seit April vergangenen Jahres mit "Underperform" eingestuft. Mit seinem von 58 auf 64 Euro erhöhten Kursziel ist der Experte nun der größte Optimist unter Analysten hinsichtlich des Aufwärtspotenzials der Papiere des Stahlherstellers./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter

Das könnte dich auch interessieren

Angebot von Worthington Steel
Klöckner-Aktie gewinnt gut ein Viertel nach Übernahmeofferte16. Jan. · dpa-AFX
Klöckner & Co. - Logo auf Smartphone vor Laptop-Bildschirm
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News