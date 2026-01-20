ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

