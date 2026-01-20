ANALYSE-FLASH: Goldman senkt FMC auf 'Neutral' - Ziel runter auf 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Dialysekonzern bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends./ag/gl

