ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro - 'Kaufen'gestern, 17:07 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Eurogestern, 12:11 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 18 Euro - 'Buy'gestern, 17:08 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Eurogestern, 17:08 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista