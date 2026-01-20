APA ots news: FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum...

APA ots news: FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum Tatwerkzeug wird

Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der  
Finanzmarktaufsicht (FMA) erklärt ein verbreitetes Hilfsmittel 
der Geldwäscherei 

Wien (APA-ots) - "Money Mules, also Personen, die ihr Bankkonto für  
Geldtransfers zur 
Verfügung stellen, sind ein wichtiger und weit verbreiteter Baustein 
bei der Verschleierung illegaler Geldströme. Darauf weist die 
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in ihrem neuen Kurzvideo "1 
Minute - 1 Begriff" hin. Diese "Geldesel" werden von Kriminellen 
häufig über soziale Medien, täuschend echte Jobangebote oder 
Betrugsmaschen wie Romance-Scams angeworben. Sie kommen vor allem in 
cybergestützten Betrugsformen, darunter Phishing, Hacking und 
Authority Scam, zum Einsatz, bei denen Täter gestohlene Gelder rasch 
weiterleiten müssen. 

Zudem werden Money Mules regelmäßig in breiter organisierte 
Kriminalitätsformen eingebunden, etwa im Zusammenhang mit Erträgen 
aus Drogen- und Menschenhandel oder anderen deliktischen Aktivitäten, 
die über ihre Konten gewaschen werden. Prävention und 
Bewusstseinsbildung sind wesentlich, da grundsätzlich jede und jeder 
- unabhängig von Alter oder Beruf - ins Visier solcher Netzwerke 
geraten kann. In einer konzertierten Europol-Aktion gegen Money Mules 
wurden im Jahr 2023 europaweit 10.759 Money Mules identifiziert, 
begleitet von rund 100 Millionen an gemeldeten Schäden - nur die 
Spitze eines größeren Eisbergs. 

Insbesondere junge Erwachsene werden überdurchschnittlich häufig 
über vermeintlich attraktive Jobinserate im Internet und auf Social 
Media angesprochen. Diese versprechen schnelles Geld ohne viele 
Vorkenntnisse und meist bequem von zu Hause. Die FMA warnt 
eindrücklich davor, solche Jobangebote leichtfertig anzunehmen. Oft 
steckt dahinter die Rekrutierung als "Money Mule". Wer darauf eingeht 
unterstützt - ob bewusst oder unbewusst - Geldwäsche, eine strafbare 
Handlung, die ernste rechtliche Konsequenzen haben kann. 

Die FMA empfiehlt: 

- 

Hinterfragen Sie lukrative Jobangebote kritisch. 

- 

Geben Sie niemals Ihre Kontodaten leichtfertig an Dritte weiter. 

- 

Überweisen Sie kein Geld für andere - auch nicht einmalig. 

- 

Bei Verdacht: Melden Sie sich bei der Polizei oder direkt bei der 
FMA. 

Mit diesem Video startet die FMA die zweite Staffel ihrer 
Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff". In diesem Format werden 
wichtige Finanzbegriffe kurz und bündig für alle leicht verständlich 
erklärt. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-Instagram-Kanal @ 
redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

2026-01-20
APA

