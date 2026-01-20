Videoanalyse 20.01.2026
Applovin: So tief kann die Aktie schlimmstenfalls fallen
onvista · Uhr
Die Aktie des App-Entwicklers und -Vermarkters Applovin ist von ihrem Rekordhoch zurückgekommen und steckt in einem kurzfristigen Abwärtstrend.
Wie tief kann der Kurs fallen? Profitrader Martin sieht noch Abwärtspotenzial bis zur Marke von 500 US-Dollar. Druck auf den Kurs bringen auch erneut Vorwürfe durch Leerverkäufer. Im Video zeigt dir Martin auf, wie haltbar die Vorwürfe sind und wie gut Applovin fundamental aufgestellt ist.
