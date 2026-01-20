Applovin: So tief kann die Aktie schlimmstenfalls fallen

Die Aktie des App-Entwicklers und -Vermarkters Applovin ist von ihrem Rekordhoch zurückgekommen und steckt in einem kurzfristigen Abwärtstrend.

Wie tief kann der Kurs fallen? Profitrader Martin sieht noch Abwärtspotenzial bis zur Marke von 500 US-Dollar. Druck auf den Kurs bringen auch erneut Vorwürfe durch Leerverkäufer. Im Video zeigt dir Martin auf, wie haltbar die Vorwürfe sind und wie gut Applovin fundamental aufgestellt ist.