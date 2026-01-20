Athen setzt auf militärisches Know-how aus Israel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland und Israel wollen ihre sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dies teilten die Verteidigungsminister beider Länder, Nikos Dendias und Israel Katz, nach Gesprächen in Athen mit.

Austausch von Know-how und Cyberabwehr

Man habe vereinbart, technisches Wissen auszutauschen, um "Schwärme unbemannter Fahrzeuge (Drohnen) sowie unbemannter Unterwasserfahrzeuge bekämpfen zu können", sagte Dendias. Zudem solle die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Bedrohungen im Cyberraum ausgebaut werden. Sein Amtskollege Katz warnte vor Versuchen, in der Region neue Imperien zu errichten - solche Vorhaben seien zum Scheitern verurteilt.

Spannungen im östlichen Mittelmeer

Die Intensivierung der Zusammenarbeit erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen im östlichen Mittelmeer, vorwiegend mit der Türkei. Griechenland sieht sich dort immer wieder mit territorialen Streitfragen und militärischen Aktivitäten seines östlichen Nato-Partners konfrontiert.

Luft- und Raketenabwehr nach israelischem Vorbild

Nach Informationen aus Regierungskreisen hat Athen zudem die Beschaffung moderner Luft- und Raketenabwehrsysteme in die Wege geleitet, die sich an der israelischen "Iron Dome"-Technologie orientieren. Die Systeme sollen die griechische Luftverteidigung modernisieren und veraltete oder nicht mehr funktionierende solche Systeme russischer Herkunft ersetzen./tt/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Trumps Zölle wegen Grönland
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab18. Jan. · dpa-AFX
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab
Zolldeal zwischen USA und Europa gefährdet
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"18. Jan. · dpa-AFX
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News