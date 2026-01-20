BVB und Leverkusen in der Königsklasse auswärts gefordert
Uhr
LONDON/PIRÄUS (dpa-AFX) - Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen in der Champions League ins Achtelfinale. Am vorletzten Spieltag müssen sowohl der Revierclub als auch die Rheinländer auswärts ran. Der BVB spielt an diesem Dienstag in London bei Tottenham Hotspur (21 Uhr/Amazon Prime). Beide Mannschaften haben elf Punkte und den direkten Einzug in die Runde der besten 16 Teams als Ziel.
Für Bayer Leverkusen ist das Erreichen eines dafür nötigen Top-Acht-Platzes unwahrscheinlich. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hat neun Punkte. Mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus (Dienstag 21 Uhr/DAZN) könnte man jedoch zumindest mit den Playoffs planen./the/DP/mis
