DAVOS: UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt

DAVOS (dpa-AFX) - UBS -Konzernchef Sergio Ermotti sieht die Großbank gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind stark kapitalisiert und für künftiges Wachstum bereit", erklärte der UBS-Chef am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Die UBS habe einen Großteil der Integration der CS hinter sich. "Nun geht es darum, diese Arbeiten fokussiert abzuschließen", sagte Ermotti weiter. Es müssten noch Kosten im Umfang von rund 3 Milliarden US-Dollar, etwa durch den Umbau der IT oder die Umsetzung des angekündigten Stellenabbaus, von der Bilanz genommen werden.

Darüber hinaus investiert die UBS laut Ermotti in künftiges Wachstum. Da stehen trotz Unsicherheiten auch die USA hoch im Kurs. "Die US-Wirtschaft wächst und mit ihr die Vermögen. Aber auch in Asien sehen wir Potenzial", sagte er. Wachsen will Ermotti in erster Linie organisch: "Wir können vieles mit den heutigen Mitteln noch besser machen."

Angesprochen auf seine persönliche Situation bei der UBS und eine mögliche Nachfolge, sagte Ermotti lediglich: "Ich bin derzeit stark darauf fokussiert, meine Arbeit bei der UBS zu beenden. Danach werden wir weitersehen."/mk/cf/AWP/mis