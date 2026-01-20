DAX-FLASH: Keine Erholung in Sicht nach schwachem Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt keine Erholung ab. Zum Auftakt werden moderate Verluste erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger bei 24.900 Zählern.

Tags zuvor hatte die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland, die Börsen belastet. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine große Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks.

Mit Blick auf den weiteren Kursverlauf des Dax liegt bei 24.750 Punkten eine Unterstützung. Dort verläuft die Durchschnittslinie der vergangenen 21 Handelstage. Sie gilt als kurzfristiger Trendindikator. Der Dax lag letztmals Anfang Dezember unter dieser Linie./bek/jha/