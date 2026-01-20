Dax Chartanalyse 20.01.2026

Dax: Und plötzlich Verkaufspanik

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00024.800
Dax-Unterstützung24.50024.550

Dax-Rückblick:

Noch am vergangenen Freitagnachmittag wurde jeder noch so kleine Rücksetzer im Dax - fast schon manisch - wieder gekauft, die Verkäufer bekamen einfach keinen Fuß in die Tür. 

Auch der gestrige Handelstag verlief in vergleichsweise geordneten Bahnen: Nach einer schwächeren Eröffnung stabilisierte sich der Index im Bereich der 25.000er-Marke. Und heute dann - nur zwei Handelstage später - plötzlich Verkaufspanik. Neue Nachrichten gab es allerdings nicht.

Dax-Ausblick: 

Der Abverkauf am Dienstagvormittag trägt bislang bereits panikartige Züge - die Käufer haben die Gegenwehr komplett eingestellt. Dieser Käuferstreik ist in der Regel ein erstes Anzeichen für eine bevorstehende technische Aufwärtsreaktion. Allerdings hat sich die charttechnische Situation mit dem Rutsch unter 24.800 Punkte komplett gedreht.

Diese Zone um 24.800 Punkte fungiert nun als kurzfristig relevante Widerstandszone auf der Oberseite. Unterhalb dieser Marke dominieren nun tendenziell die Abwärtsrisiken.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
