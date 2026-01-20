Deutschland wegen Trump-Zöllen 2025 wichtigster Markt für Brasiliens Kaffee

Sao Paulo, 19. Jan (Reuters) - Deutschland hat die USA im vergangenen Jahr als wichtigsten Abnehmer für brasilianischen ⁠Kaffee abgelöst.

Grund dafür ‍waren die vorübergehenden Strafzölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, wie aus einem ‌am Montag veröffentlichten Bericht des Exporteursverbandes Cecafe hervorging. Zwar nahm Trump ‍die Abgaben auf brasilianische Lebensmittel später wieder zurück. In den vier Monaten zwischen August und November, in denen die Zölle von 50 Prozent jedoch galten, seien die Lieferungen in die ‍USA um 55 Prozent eingebrochen, ⁠sagte Cecafe-Chef Marcio Ferreira. Dadurch seien die USA hinter Deutschland auf den zweiten Platz zurückgefallen.

Insgesamt bescherte ‍das Jahr 2025 den brasilianischen Exporteuren trotz deutlich geringerer Verkaufsmengen einen Rekordumsatz. ⁠Der Wert der Ausfuhren stieg auf den Höchststand von 15,6 Milliarden Dollar, da die durchschnittlichen Kaffeepreise um fast 57 Prozent anzogen. ‍Dies glich den ‌Rückgang der Exportmenge um rund 21 Prozent auf 40 Millionen Sack (je 60 Kilogramm) mehr als aus. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einer Erholung der Ernte und einem Anstieg der Ausfuhren auf mehr als 40 Millionen Sack.

