Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1728 (Montag: 1,1631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8597) Euro./ck/he

