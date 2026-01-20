Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1728 (Montag: 1,1631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8597) Euro./ck/he