DGB-Chefin sieht AfD-Einfluss bei Betriebsratswahlen gelassen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Bei den im Frühjahr bundesweit anstehenden Betriebsratswahlen sieht die Vorsitzende ⁠des Deutschen ‍Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, keinen Anlass zur Sorge wegen des möglichen ‌Einflusses der AfD.

"Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dieses Thema ‍künstlich aufzublasen", sagte Fahimi am Dienstag in Berlin. Von bundesweit etwa 180.000 Betriebsräten kämen derzeit höchstens zwei Dutzend aus rechten Listen. Diese Diskussion ‍habe es bereits bei ⁠der letzten Wahl vor vier Jahren gegeben.

Die DGB-Chefin sprach von rechten Parolen, die ‍für Entsolidarisierung stünden und keinen Platz in der betrieblichen Interessenvertretung ⁠hätten. Damit werde versucht, "die gewerkschaftliche Interessensvertretung aus den Betrieben herauszudrängen". Dem stellten die Gewerkschaften ihr Programm ‍aus Solidarität und ‌Mitbestimmung entgegen, mit dem jeden Tag praktische Lösungen für die Beschäftigten gefunden würden. "Deswegen sind wir überhaupt nicht bange, sondern wir reden über unsere Themen", sagte Fahimi.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich
Dax Chartanalyse 20.01.2026
Dax: Und plötzlich Verkaufspanikheute, 10:52 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Kommentar
Zoll-Streit abgehakt? Wir haben uns zu früh gefreutgestern, 12:30 Uhr · onvista
Zoll-Streit abgehakt? Wir haben uns zu früh gefreut
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“
EUR/USD Wochenausblick 19.01.2026
Geopolitik bewegt den Dollar: Wird das Grönland-Problem in Davos gelöst?gestern, 14:48 Uhr · onvista
Geopolitik bewegt den Dollar: Wird das Grönland-Problem in Davos gelöst?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News