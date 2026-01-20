DGB wirft Regierung Planlosigkeit vor und fordert Kurswechsel

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat der Bundesregierung vorgeworfen, sich in der Wirtschaftskrise auf Nebenschauplätzen zu verlieren.

Anstatt Wachstum und Beschäftigung in den Mittelpunkt ⁠zu stellen, ‍führe die Regierung Debatten über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, längere Arbeitszeiten oder ein höheres Rentenalter, sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi am ‌Dienstag in Berlin. "Deregulierung auf Kosten der Beschäftigten ist kein Zukunftsprogramm." Nichts davon helfe, die Auftragslage in ‍der Wirtschaft zu verbessern.

Fahimi forderte etwa für den kreditfinanzierten 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität klare Prioritäten bei den Investitionen. So müsse bei der öffentlichen Vergabe der Grundsatz gelten: "Wer in Europa verkaufen will, muss auch in Europa produzieren." Zudem mahnte sie eine finanzielle Stärkung der ‍Kommunen an. Der DGB fordere einen Altschuldenfonds, ⁠echte Entlastungen und eine verlässliche Finanzierung kommunaler Leistungen. "Wenn der Staat dort versagt, wo Menschen ihn täglich erleben, wird daraus ein Demokratieproblem", warnte die DGB-Vorsitzende.

DGB-Vorstandsmitglied ‍Stefan Körzell forderte von der Bundesregierung ein Bundestariftreuegesetz, das die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung von Tariflöhnen ⁠koppeln würde. Daran wird seit Monaten im Bundesarbeitsministerium gearbeitet. Bislang gibt es aber keine Kabinettsvorlage.

Körzell plädierte zudem für eine Reform der Schuldenbremse sowie eine höhere Erbschaftsteuer auf große Vermögen. Die ‍bisherigen Ausnahmen für vererbtes Betriebsvermögen summieren ‌sich nach seinen Worten seit 2016 auf Einnahmeausfälle von 79 Milliarden Euro.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack mahnte eine Fachkräfteoffensive für Bildung und Betreuung an. Fast jede zweite Mutter in Teilzeit würde nach ihren Worten ihre Arbeitszeit erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen stimmten. Das entspreche einem Potenzial von 350.000 Vollzeitstellen. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel verteidigte den Sozialstaat als fundamentalen Standortvorteil und warnte vor Kürzungsdebatten. Nötig seien klügere, direktere Sozialleistungen statt eines ⁠Kaputtsparens.

