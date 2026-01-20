Einbruch auf US-Markt lastet auf Traton-Absatz

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Ein Nachfrageeinbruch auf dem US-Markt und eine Schwäche in Brasilien haben der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton 2025 einen Absatzrückgang eingebrockt.

Insgesamt lieferte das ⁠Unternehmen, zu dem ‍die Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus gehören, nach Angaben vom Dienstag im vergangenen Jahr mit 305.500 ‌Fahrzeugen neun Prozent weniger aus als im Jahr davor.

Abwärts ging es für die US-Marke International, die ‍einen Absatzrückgang um 30 Prozent auf nur noch 63.700 Fahrzeuge meldete. Der US-Markt sei von hohen Unsicherheiten hinsichtlich der Einfuhrzölle und der schwachen Entwicklung der Frachtmärkte geprägt gewesen, hieß es. "In diesem Umfeld blieben die Lkw-Kunden sehr zögerlich." Auch der Rivale Daimler Truck ‍hatte zuletzt in den USA deutlich weniger ⁠Fahrzeuge verkauft.

Bei Scania ging der Absatz 2025 um acht Prozent zurück auf 94.100 Fahrzeuge. In Europa seien die Verkäufe dabei leicht gesunken, in Brasilien ‍dagegen sehr stark. Der brasilianische Markt leide unter einer schwierigen Wirtschaftslage, die mit steigenden Zinsen und einer ⁠hohen Inflation einhergehe, hieß es. Das betreffe Scania besonders stark, weil das Unternehmen insbesondere schwere Lkw verkaufe. Die Marke VWTB, die vor allem in Lateinamerika tätig ist, habe in der ‍zweiten Jahreshälfte ebenfalls die schwächere ‌Nachfrage zu spüren bekommen, insgesamt aber in etwa so viele Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahr.

Bei MAN legten die Verkäufe dagegen um sechs Prozent zu auf 101.600 Fahrzeuge. Die Münchner hätten von der starken Marktpositionierung in Europa profitiert, hieß es zur Begründung. Deutlich besser als im Vorjahr lief auch das Geschäft mit Elektro-Lastwagen, von denen konzernweit mit 3230 Fahrzeugen fast doppelt so viele verkauft wurden als im Vorjahr.

