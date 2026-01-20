EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien

EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien



20.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)



Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 20. Januar 2026- Der Vorsitzende des Boards von Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem maximalen Volumen von bis zu EUR 2.000.000 (ohne Nebenkosten des Erwerbs) ("Aktienrückkaufprogramm") aufzulegen.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sollen maximal 1.000.000 D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) erworben werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die gezahlte Gegenleistung je D-Aktie darf nicht mehr als 5 % über oder unter dem Preis liegen, der durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel am jeweiligen Handelstag festgestellt wird.

Das Aktienrückkaufprogramm beginnt voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 und wird bis zum 13. Februar 2026 durchgeführt. Es ist beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und das D-Aktienkapital zu reduzieren.

IR Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +49 6172 9454 143 Fax: +49 6172 9454 42143 E-Mail: ir@haier.hk Internet: smart-home.haier.com ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8 WKN: A2JM2W, A2QHT7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2262302

