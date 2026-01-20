EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden



20.01.2026 / 16:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Düsseldorf, 20. Januar 2026 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat Herrn Christian Gruber mit Wirkung vom 01. März 2026 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands berufen.

Christian Gruber (Jahrgang 1970) ergänzt den derzeitigen Vorstand, bestehend aus Pierre Hofer, Ronny Kießling und Lars Corbo. Sein Aufgabenbereich wird den Ausbau der Sportwette im Retail- und Online-Geschäft, dazu das Marketing und die Kommunikation des Unternehmens sowie Human Resources umfassen. Pierre Hofer wird sich auf die Pferdewetten-Aktivitäten und den Bereich Investor Relations konzentrieren.

Der studierte Jurist bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Fußballgeschäft (Marketing u.a. für Bundesligisten wie den 1. FC Köln, Head of Media & PR beim VfL Bochum und Director Media, PR & Marketing beim 1. FC Kaiserslautern) mit, war bei Tipico als Managing Director verantwortlich für das Geschäft u.a. in Deutschland und Österreich, arbeitete als Managing Director bei Sport1 und wechselte von dort zu William Hill. Seit Anfang 2025 war Christian Gruber als COO für Merkur Bets tätig.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

Ende der Insiderinformation

20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777 WKN: A2YN77 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2263166

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263166 20.01.2026 CET/CEST