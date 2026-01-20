EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.01.2026 / 10:48 CET/CEST
Hiermit gibt die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.cewe.de/en/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://ir.cewe.de/en/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.cewe.de
