EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.01.2026 / 10:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/en/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/en/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Internet: www.cewe.de

2262900 20.01.2026 CET/CEST