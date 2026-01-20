EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.01.2026 / 10:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/en/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/ver%C3%B6ffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.cewe.de/en/publications

20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Internet:www.cewe.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2262900 20.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CEWE

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnrückgang
Sparsame Kunden zehren bei Douglas am Gewinngestern, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Sparsame Kunden zehren bei Douglas am Gewinn
Weitere Artikel