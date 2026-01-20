EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.01.2026 / 10:26 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
-
60547 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.fraport.com
