EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide - 60547 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.fraport.com

