EQS-AFR: Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.01.2026 / 09:51 CET/CEST
Hiermit gibt die Hannover Rück SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.hannover-re.com
