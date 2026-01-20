EQS-AFR: Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hannover Rück SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Hannover Rück SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/

