EQS-AFR: Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

Instone Real Estate Group SE Grugaplatz 2-4 45131 Essen Deutschland Internet: www.instone.de

