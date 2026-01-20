EQS-AFR: Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.01.2026 / 13:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

