EQS-AFR: Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.01.2026 / 13:41 CET/CEST
Hiermit gibt die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
Ort:
https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
Ort:
https://ir.de.instone.de/en/financial-results
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.de.instone.de/en/financial-results
