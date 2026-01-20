EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.01.2026 / 14:50 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 7

Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 wurden insgesamt 420.052 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
12.01.2026Xetra85.57548,20584.125.211,34
13.01.2026Xetra86.28548,10504.150.739,93
14.01.2026Xetra84.27749,31114.155.791,57
15.01.2026Xetra82.70050,38394.166.748,53
16.01.2026Xetra81.21551,30584.166.800,55

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 16. Januar 2026 erworben wurden, beträgt 2.559.769 Stück.

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
