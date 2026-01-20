EQS-DD: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Mag. Martin Gölles, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.01.2026 / 13:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Gölles
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299003LP3FEIX2HYD09
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|AT0000A3R9N6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,53 %
|30.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,53 %
|30.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
|Brucknerstraße 8
|1043 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo-wohnbaubank.at/
