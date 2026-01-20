EQS-DD: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Mag. Martin Gölles, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.01.2026 / 13:02 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mag. Vorname: Martin Nachname(n): Gölles

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft

b) LEI

5299003LP3FEIX2HYD09

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: AT0000A3R9N6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,53 % 30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,53 % 30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.01.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft Brucknerstraße 8 1043 Wien Österreich Internet: https://www.hypo-wohnbaubank.at/

102906 20.01.2026 CET/CEST