EQS-DD: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Mag. Martin Gölles, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.01.2026 / 13:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Martin
Nachname(n):Gölles

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft

b) LEI

5299003LP3FEIX2HYD09 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:AT0000A3R9N6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,53 %30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,53 %30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Brucknerstraße 8
1043 Wien
Österreich
Internet:https://www.hypo-wohnbaubank.at/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102906 20.01.2026 CET/CEST

