EQS-News: Andera Partners-Portfoliounternehmen Exciva sichert sich 51 Mio. € Serie-B-Finanzierung zur Weiterentwicklung des klinischen Programms für Alzheimer-bedingte Agitation

Andera Partners-Portfoliounternehmen Exciva sichert sich 51 Mio. € Serie-B-Finanzierung zur Weiterentwicklung des klinischen Programms für Alzheimer-bedingte Agitation

Andera Partners, Lead- Investor der Seed- und Serie-A-Finanzierung im Jahr 2021, investiert erneut in Exciva im Rahmen einer Serie B-Finanzierungsrunde unter Führung von Gimv und EQT Life Sciences sowie unter Beteiligung weiterer neuer und bestehender Investoren

Die Mittel werden dazu verwendet werden, Excivas Hauptprogramm in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Unruhezuständen (Agitation) bei Alzheimer weiterzuentwickeln

Paris, Frankreich – 20. Januar 2026 – Andera Partners, einer der führenden europäischen Private Equity- und Venture Capital-Investoren, gibt heute die Teilnahme an der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 51 Millionen Euro seines Portfoliounternehmens Exciva GmbH bekannt, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das innovative Therapeutika zur Behandlung neuropsychiatrischer Erkrankungen entwickelt. Die Finanzierungsrunde wurde von Gimv und EQT Life Sciences angeführt, mit zusätzlicher Beteiligung der neuen Investoren Fountain Healthcare Partners, LifeArc Ventures, Carma Fund und Modi VC sowie des weiteren Bestandsinvestors LBBW.

Der Erlös dient in erster Linie der Finanzierung einer Phase-2-Studie, in der das therapeutische Potenzial von Deraphan zur Behandlung von Unruhezuständen (Agitation) bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit untersucht wird. Deraphan ist eine Kombination aus zwei klinisch validierten Produkten, darunter eine neue chemische Substanz (novel chemical entity, NCE), die sich im Bereich des zentralen Nervensystems als wirksam erwiesen haben und das Potenzial für eine bessere Wirksamkeit und ein besseres Nutzen-Risiko-Verhältnis als bestehende Therapien besitzen. Die klinische Studie wird in Europa, Großbritannien, den USA und Kanada durchgeführt. Eine Phase-1-Studie mit Deraphan wurde erfolgreich abgeschlossen und konnte zeigen, dass die Kombination sicher und gut verträglich ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl bestehende als auch neue Investoren für eine Finanzierung gewinnen konnten. Dies bestärkt uns darin, dass unser Produkt großes Potenzial hat,” sagte François Conquet, CEO von Exciva. „Sollten die Ergebnisse der Phase-2-Studie positiv ausfallen, wäre dies ein bedeutender Fortschritt für die symptomatische Behandlung von Patienten mit Alzheimer-Krankheit.“

Raphaël Wisniewski, Partner bei Andera Partners,fügte hinzu: „Als Gründungsinvestoren von Exciva begrüßen wir den erfolgreichen Abschluss dieser bedeutenden Finanzierungsrunde, die von einer Gruppe renommierter europäischer Investoren angeführt wird. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin zu unterstützen, während es seinen innovativen Wirkstoffkandidaten in einer umfangreichen Phase-2/3-Studie zur Behandlung von Unruhezuständen bei Alzheimer weiterentwickelt, einer Erkrankung, bei der ein großer medizinischer Bedarf besteht.”

Mit Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde setzt sich der Beirat des Unternehmens zusammen aus: Raphaël Wisniewski (Andera Partners), Philip Scheltens (EQT Life Sciences), Andreas Jurgeit (Gimv), Aidan King (Fountain Healthcare), Vikram Sudarsan (unabhängiges Beiratsmitglied) und François Conquet (CEO).

ÜBER EXCIVA

Exciva ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das 2016 von Dr. Anton Bespalov, Dr. Hans Moebius und Dr. Rao Vepachedu gegründet wurde, um neuropsychiatrische Symptome bei Alzheimer-Demenz und anderen Erkrankungen des Gehirns zu behandeln. Exciva setzt auf seine starken Forschungs- und Entwicklungs-Fähigkeiten, die zur Kombination zweier im zentralen Nervensystem wirksamer Substanzen zur Behandlung von Unruhezuständen (Agitation) bei Patienten mit Alzheimer-Demenz geführt haben. Exciva hat seinen Sitz in Heidelberg, Deutschland.

www.exciva.com

ÜBER ANDERA PARTNERS

Andera Partners, vor fast 25 Jahren gegründet, gehört zu den führenden Beteiligungsgesellschaften für private Unternehmensinvestitionen in Europa und Nordamerika. Die Teams verwalten Investitionen in Höhe von über 5,1 Milliarden Euro in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), sponsorlose Darlehens-Finanzierungen (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra).

Die Mission von Andera Partners ist es, Unternehmen und ihr Management dabei zu unterstützen, nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Die starke Performance für Investoren basiert auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Unternehmerinnen und Unternehmern der Portfoliounternehmen – getragen von gemeinsamen Werten. Performance durch gemeinsames Engagement, die „Power of And“, macht die DNA von Andera Partners aus.

Mit Sitz in Paris und Büros in Antwerpen, Madrid, Mailand und München beschäftigt Andera Partners 130 Fachkräfte, davon 82 Investmentexperten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.anderapartners.com

PRESSEKONTAKTE

Exciva

Andrew Lloyd & Associates

Carol Leslie: carol@ala.associates

Juliette Schmitt: juliette@ala.associates

UK : +44 1273 952 481; US : +1 203 724 5950

Andera Partners

Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora KAISER, Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu

Paul SEBE, Bien Commun Advisory: +33 7 81 04 94 92, p.sebe@bcadvisory.fr

