EQS-News: ARTCLINE ernennt Peter Llewellyn-Davies zum Vorsitzenden des Beirats und treibt Kommerzialisierung einer innovativen Sepsis-Therapie voran

ARTCLINE ernennt Peter Llewellyn-Davies zum Vorsitzenden des Beirats und treibt Kommerzialisierung einer innovativen Sepsis-Therapie voran



20.01.2026

ARTCLINE gewinnt mit Peter Llewellyn-Davies ein prägendes Gesicht der europäischen Biotech-Industrie als Beiratsvorsitzenden

Breite Markteinführung der ARTICE®-Therapie für die Behandlung der Immundysfunktion bei septischem Schock im zweiten Halbjahr 2026 vorgesehen

Rostock, 20. Januar 2026 – ARTCLINE, ein biomedizinisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung neuer Immunzell-Therapien zur Behandlung von septischem Schock, gibt bekannt, dass Peter Llewellyn-Davies mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in den Beirat eingetreten ist sowie dessen Vorsitz übernommen hat. Das Unternehmen treibt mit der Ernennung seine Kommerzialisierungsstrategie weiter voran.

Peter Llewellyn-Davies zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der europäischen Biotechnologie-Industrie. Er verfügt über jahrzehntelange internationale Erfahrung als C-Level-Executive, Unternehmensgründer, Investor und strategischer Berater. Als Gründer & CEO von ACCELLERATE Partners unterstützt er Managementteams bei Wachstumsstrategien und Skalierung. Darüber hinaus ist er Gründer und amtierender Präsident von BIOTECH AUSTRIA, des österreichischen Biotechnologieverbands. Zu seinen Stationen zählen unter anderem die Gründung und Geschäftsführung von invIOs sowie die Tätigkeit als CEO von APEIRON Biologics. Zuvor war er CFO und CBO der Medigene AG und verantwortete als Finanzvorstand der WILEX AG deren Börsengang im Jahr 2006. Weitere leitende Funktionen umfassten die Position als Executive Director Finance, Controlling & Accounting der Süd-Chemie Gruppe. Des Weiteren ist Peter Llewellyn-Davies Aufsichtsratsmitglied von Shield Therapeutics plc. Seine berufliche Laufbahn begann der Deutsch-Brite in einer Investmentbank in London.

Peter Llewellyn-Davies kommentierte: „Der ungedeckte medizinische Bedarf bei septischem Schock ist enorm. Jeden Tag versterben allein in Deutschland über 200 Menschen an dieser Erkrankung, für die es bislang nur unzureichende Behandlungsoptionen gibt. ARTCLINE verfügt mit der ARTICE®-Therapie aus meiner Sicht über einen hochinnovativen Ansatz und das Potenzial, einen echten therapeutischen Durchbruch zu erzielen: Durch die Entlastung und Regenerierung des Immunsystems kann die Sterblichkeit insbesondere in der zweiten Phase der Immundysfunktion gesenkt werden. Ich freue mich sehr, das Unternehmen bei der bevorstehenden Markteinführung strategisch zu begleiten.“

Die Beeinträchtigung des Immunsystems spielt eine entscheidende Rolle im Sepsis-Verlauf. Denn auch wenn mit modernen intensivmedizinischen Maßnahmen auf die erste Phase des septischen Schocks eingewirkt werden kann, versterben im weiteren Krankheitsverlauf aufgrund der Immundysfunktion viele Patienten an Sekundärinfektionen und/oder Organversagen. Mit allogenen Spender-Immunzellen adressiert die ARTCLINE GmbH erstmals diesen ungedeckten medizinischen Bedarf in dem patentierten, extrakorporalen Therapieverfahren ARTICE® zur Behandlung der Immundysfunktion des septischen Schocks. Die Immunzell-Konzentrate werden dabei im Rahmen einer GMP-Herstellungserlaubnis gerichtet aufgereinigt und klinisch verabreicht.

Das ARTICE®-Therapieverfahren wird aktuell in der Multicenter-Studie ReActIF-ICE (NCT05442710) evaluiert. Der Einschluss des letzten Patienten wird im ersten Quartal 2026 erwartet; detaillierte Ergebnisse sollen Ende 2026 publiziert werden. Ziel der Studie ist es, den klinischen Nutzen der Therapie für die Behandlung der Immunfehlfunktionen bei septischem Schock zu validieren.

Die breite Markteinführung des ARTICE®-Verfahrens ist bereits für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen, da für alle Bestandteile der Therapie bereits die behördlichen Genehmigungen zur allgemeinen Verwendung in Deutschland vorliegen.

Dr. Jens Altrichter, Geschäftsführer und Gründer der ARTCLINE GmbH, sagte: „Wir danken Peter Llewellyn-Davies für seine Unterstützung und sein Vertrauen in unsere Technologie. Wir sind sehr stolz, einen international so erfahrenen und hervorragend vernetzten Beiratsvorsitzenden gewonnen zu haben, dessen strategische Expertise und Verständnis der Life Science-Branche und Finanzmärkte dazu beitragen werden, ARTCLINE in einer entscheidenden Entwicklungsphase nachhaltig zu stärken.“

Dirk Hessel, Geschäftsführer der ARTCLINE GmbH, kommentierte: „Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Markteinführung unseres ARTICE®-Therapieverfahrens freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Peter Llewellyn-Davies. Ich bin überzeugt, dass wir damit eine hervorragende Voraussetzung geschaffen haben, um erfolgreich das Potenzial dieser innovativen und dringend benötigten Sepsis-Therapie zu erschließen.“

Über die ARTCLINE GmbH

Die ARTCLINE GmbH entwickelt innovative Therapieverfahren für die Intensivmedizin. Den Schwerpunkt bildet ein neuartiges immunzellbasiertes Verfahren zur Behandlung von septischem Schock – eine der großen Herausforderungen für die globalen Gesundheitssysteme.

Bei dem von Immunologen und Dialysespezialisten entwickelten Therapieverfahren ARTICE® werden allogene Immunzellen von gesunden Spendern eingesetzt, um vorübergehend Teilfunktionen des gestörten Patienten-Immunsystems zu übernehmen und dieses zu reaktivieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.artcline.de oder wenden Sie sich an info@artcline.de. Folgen Sie ARTCLINE auf LinkedIn.



