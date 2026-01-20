EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

EQS Group · Uhr
KI
Artikel teilen:

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

20.01.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

München, 20. Januar 2026Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.

Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr – unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr – zuverlässig zu versorgen.

Kontakt

Circus SE
St.-Martin-Straße 112
81669 München
press@circus-group.com

20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail:ir@circus-group.com
Internet:https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN:DE000A2YN355
WKN:A2YN35
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID:2262470
Ende der MitteilungEQS News-Service

2262470 20.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Circus

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel