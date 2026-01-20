EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

München, 20. Januar 2026 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.

Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr – unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr – zuverlässig zu versorgen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

