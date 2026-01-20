EQS-News: FITUR 2026 bringt den globalen Tourismus mit mehr als 160 Ländern und 10.000 Unternehmen zusammen

EQS-News: FITUR / Schlagwort(e): Sonstiges

Mexiko schließt sich der FITUR 2026 als Partnerland an, die 967 Hauptaussteller versammelt und einen Anstieg der internationalen Beteiligung um 11 % verzeichnet.

Der Knowledge Hub, FITUR Experience und der erste internationale Gipfel für Kommunikation und Tourismus sind die wichtigsten Neuerungen der 46. Ausgabe, die die Position der FITUR als weltweit führende Tourismusmesse stärken.

MADRID, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Madrid wird einmal mehr zum Mittelpunkt des globalen Tourismus, wenn es die Internationale Tourismusmesse (FITUR) ausrichtet, organisiert von IFEMA MADRID vom 21. bis 25. Januar 2026 . Mit ihrer 46. Ausgabe stärkt die FITUR ihre Position als führende Plattform des Sektors und unterstreicht sowohl ihre internationale Reichweite als auch ihr Engagement für Wissen als Motor des industriellen Wandels.

Die auf der Pressekonferenz vorgestellten Zahlen unterstreichen die Führungsrolle der FITUR: neun Hallen, mehr als 10.000 Unternehmen aus 161 Ländern, davon 111 mit offizieller Vertretung (10% mehr als bei der Ausgabe 2025) und 967 Hauptaussteller. Insgesamt verzeichnete die FITUR einen Anstieg der internationalen Beteiligung um 11 % .

Die FITUR begrüßt auch 18 neue Länder, vor allem aus Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum, wo die Beteiligung um 34 % bzw. 22 % gestiegen ist. Zu den herausragenden Neuzugängen gehören Abu Dhabi, Dubai und Sansibar sowie Regionen aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Die Zahlen der FITUR 2026 spiegeln die starke weltweite Dynamik in der Tourismusbranche wider. Nach Angaben von UN Tourism begrüßte der Sektor zwischen Januar und September 2025 mehr als 1,1 Milliarden internationale Reisende und übertraf damit die Rekorde von vor der Pandemie im Jahr 2019.

Der Knowledge Hub und die neuesten Projekte von Fitur

In diesem Zusammenhang stärkt FITUR 2026 seine Rolle als wichtiges Forum für den Branchendiskurs durch mehrere wichtige Neuerungen. Am wichtigsten ist der neue Knowledge Hub, der sich in Halle 12 befindet und während der gesamten Messe geöffnet ist. Sie ist als strategisches Zentrum für touristische Erkenntnisse konzipiert und bietet acht Auditorien, zehn Konferenzprogramme, mehr als 200 Sitzungen und über 250 hochrangige Redner.

Im Knowledge Hub finden weitere Highlights statt, darunter FITUR Experience, das sich mit dem Erlebnistourismus als einer der dynamischsten Triebkräfte des Sektors befasst, und der erste International Summit on Communication and Tourism, auf dem gemeinsam mit Experten und Vertretern aus dem öffentlichen und privaten Sektor die Herausforderungen der Tourismuskommunikation analysiert werden. Darüber hinaus hat sich die Travel Technology Area in ihrer Größe verdoppelt und wird mehr als 190 führende Innovationsunternehmen zusammenbringen.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Besucheraussichten

Die starke Beteiligung deutet auf eine beträchtliche Beteiligung hin, die Prognosen gehen von mehr als 150.000 Fachleuten und fast 100.000 öffentlichen Besuchern am Wochenende aus. Die FITUR ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsmotor für Madrid, der bei der letzten Ausgabe 487 Millionen Euro erwirtschaftete .

Mexiko, Partnerland der FITUR 2026

Mexiko wird das Partnerland der FITUR 2026 sein, mit einer prominenten Präsenz auf der Messe zu einer Zeit, in der sein Tourismussektor laut SECTUR, zwischen Januar und September 2025 um 13,9 % wuchs, und mit dem Ziel, seine Position als fünftmeistbesuchtes Reiseziel der Welt zu sichern.

Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und ein offenes Wochenende

Die FITUR 2026 will die Tourismusindustrie mit anderen Sektoren vernetzen und gleichzeitig die wichtigsten Herausforderungen in ihren 11 Fachbereichen angehen. (Vollständiges Programm hier):

Die FITUR wird einen Schnelleingang am Südost-Zugang einrichten, um den professionellen Zugang zu erleichtern, und fördert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, unterstützt durch ein erweitertes Angebot der Metrolinie 8.

Am Wochenende öffnet die FITUR ihre Pforten für Reisende mit einem umfangreichen Programm an Aktivitäten, Workshops und Erlebnissen und unterstreicht damit ihren Status als wichtigste öffentliche Veranstaltung der Branche.

Weitere Informationen unter https://www.ifema.es/en/fitur

Informationen zu FITUR

Die FITUR, die Internationale Tourismusmesse, ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen der Tourismusbranche und findet seit 1981 in Madrid statt. Jedes Jahr bringt sie Fachleute, Unternehmen, Reiseziele und internationale Organisationen zusammen, um Trends, Innovationen sowie Geschäftsmöglichkeiten zu präsentieren. Die von der IFEMA MADRID organisierte FITUR hat sich zu einem weltweiten Maßstab für die Förderung des Tourismus entwickelt.

