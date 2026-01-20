EQS-News: Merck und ChemLex unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung der automatisierten Chemie und technologischen Innovation

EQS-News: ChemLex / Schlagwort(e): Vertrag

Strategische Zusammenarbeit schafft Rahmenbedingungen für die Integration automatisierter Experimente und fortschrittlicher chemischer Arbeitsabläufe, um Forschung und Entdeckungen in den Bereichen Biowissenschaften und Elektronik zu beschleunigen

SINGAPUR und SHANGHAI, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, und ChemLex, ein in Singapur ansässiges Innovationsunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der KI-gesteuerten automatisierten chemischen Synthese leistet, gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) bekannt, um eine strategische Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von F&E-Paradigmen zu prüfen.

Die Absichtserklärung spiegelt das gemeinsame Engagement wider, Entdeckungen in den Bereichen Biowissenschaften und Elektronik voranzutreiben, indem das fundierte wissenschaftliche und translationale Know-how von Merck mit der automatisierten Chemieplattform und den Datenerstellungskapazitäten von ChemLex kombiniert werden. Gemeinsam wollen die Parteien die Geschwindigkeit, Effizienz und Reproduzierbarkeit der chemischen Forschung in den frühen Phasen der Entdeckung und Entwicklung in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Merck verbessern.

Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigen Merck und ChemLex, Bereiche der Zusammenarbeit zu erkunden, die automatisierte Synthese, Reaktionsoptimierung, Hochdurchsatz-Experimente und die Integration chemischer Plattformen umfassen können. Die ersten Bemühungen werden sich auf die Identifizierung hochwirksamer Chemieprogramme und die Definition von Wegen für mögliche zukünftige Kooperationen konzentrieren.

Marc Horn, Präsident von Merck China, sagte: „Diese strategische Partnerschaft mit ChemLex integriert KI und Automatisierung in unsere F&E-Aktivitäten und zeigt das Engagement von Merck, die digitale Transformation voranzutreiben und Innovationen zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit einen größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Dr. Sean Lin, Gründer und CEO von ChemLex, sagte: „Unsere proprietäre chemische Syntheseplattform, die rund um die Uhr mit einem KI-geschlossenen Rückkopplungsmechanismus arbeitet, definiert die Effizienzgrenzen der chemischen Synthese neu. Die intensive Zusammenarbeit mit Merck China bietet uns nicht nur wertvolle Möglichkeiten, unsere Technologie in breiteren Anwendungsszenarien zu validieren und zu optimieren, sondern ermöglicht es uns auch, gemeinsam mit erstklassigen Forschungsteams die Zukunft der intelligenten chemischen Synthese zu erforschen."

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung unterstreicht das Interesse beider Organisationen an skalierbarer, datenreicher experimenteller Wissenschaft und ihren gemeinsamen Fokus auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften, die Innovationen an der Schnittstelle von Chemie und Automatisierung vorantreiben. Die Parteien werden ihre Gespräche fortsetzen, um die nächsten Schritte im Rahmen der Absichtserklärung zu evaluieren.

