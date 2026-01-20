EQS-News: Metavista3D berichtet üBer erfolgreiche teilnahme an der ces 2026

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 19. Januar 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, über eine äußerst erfolgreiche Präsenz auf der CES 2026 zu berichten. Das Unternehmen präsentierte dort seine neuesten Innovationen im Bereich räumlicher Displays und stieß auf großes Interesse bei führenden globalen Technologie- und Automobilunternehmen.

Der Stand und die Präsentationen des Unternehmens verzeichneten großes Interesse. Die Besucher nahmen aktiv an den Live-Demonstrationen teil, die die praktischen, realen Anwendungsmöglichkeiten der Technologie von Metavista3D verdeutlichten. Das Interesse blieb während der gesamten Veranstaltung hoch und spiegelte die große Neugier, den Aufbau wertvoller Beziehungen und das wachsende kommerzielle Interesse der Branchenteilnehmer aus verschiedenen Sektoren wider.

Auf der CES 2026 stellte Metavista3D eine neue Generation fortschrittlicher 3D-Display-Lösungen für Automobil-, Industrie- und immersive Visualisierungsanwendungen vor, darunter:

27-Zoll-5K-3D-Display mit Multiview- und/oder Tracking-Technologie: Liefert beeindruckende 3D-Bilder mit perfekter 2D-Lesbarkeit und ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Content-Streams.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Tracking und Unity SDK: Bietet ein dynamisches und interaktives Erlebnis, bei dem sich der Inhalt in Echtzeit an die Kopf- und Augenposition des Betrachters anpasst.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Multiview und Echtzeit-Mono-Kameraverarbeitung: Diese Lösung, basierend auf einer integrierten NVIDIA Jetson-Plattform, ermöglicht die Echtzeit-2D-zu-3D-Konvertierung mithilfe von Standard-Monokameras und macht Stereo-Kamera-Upgrades überflüssig. Diese Konfiguration eignet sich auch für E-Spiegel-Anwendungen.

13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Multiview und KI-basierter Echtzeit-2D-zu-3D-Konvertierung: Demonstriert die KI-gesteuerte Umwandlung beliebiger 2D-Inhalte in ein vollständig immersives 3D-Erlebnis.

Das 13,3-Zoll-4K-3D-Display mit Tracking- und Fixfokus-Stereokamera liefert hochwertige 3D-Videos in Echtzeit für Kunden, die Stereokamera-Infrastrukturen nutzen, und kann auch in E-Spiegel-Systemen eingesetzt werden.

Während der CES 2026 führte Metavista3D Gespräche mit einer Vielzahl potenzieller Kunden und Partner, darunter Volkswagen, Sharp, BOE, Dolby, Huawei, Tianma, AUO, Toyota, Sony, NVIDIA, Amazon, IGT, Samsung, Desay und andere. Das Unternehmen priorisiert die Weiterverfolgung dieser Kontakte, um die sich bietenden Chancen zu nutzen. Diese Gespräche spiegeln das wachsende Bewusstsein für die brillenlose 3D-Technologie von Metavista3D bei globalen Branchenteilnehmern wider und unterstreichen die Relevanz der Lösungen des Unternehmens in verschiedenen Sektoren. Das Ausmaß und die Vielfalt der Kontakte auf der CES 2026 unterstützen die laufenden Bemühungen des Unternehmens, strategische Beziehungen auszubauen und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu evaluieren.

Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, kommentierte: "Das große Interesse, das wir auf der CES 2026 erfahren haben, bestätigt unsere Technologie und unsere Marktpositionierung eindrucksvoll. Wir sind sehr ermutigt von der Qualität der Gespräche und freuen uns darauf, die Kontakte mit diesen potenziellen Kunden und Partnern weiterzuverfolgen."

Zu den Höhepunkten des Auftritts des Unternehmens auf der CES 2026 gehörte eine Live-Demonstration seiner fortschrittlichen brillenlosen 3D-Technologie, die wirklich lebensechte und immersive Erlebnisse für eine Vielzahl von Branchen bietet. Selcuk Özer, Chief Business Development Officer der 3D Global GmbH, kommentierte die Präsentation mit den Worten: "Brillenloses 3D ist marktreif." Bezugnehmend auf das Display von Metavista3D fügte er hinzu: "Die Besucher konnten 3D nicht nur sehen - sie konnten es sofort erleben. Das ist der Unterschied zwischen Demonstration und echtem Eintauchen" (siehe Beitrag: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7415453757712596992/).

Darüber hinaus betonten Kommentare von CES-Teilnehmern den aktuellen Fokus des Marktes auf praktische, skalierbare Anwendungen. Wie in einem LinkedIn-Beitrag, der den Wandel auf der CES 2026 thematisiert, zusammengefasst: "Vor einigen Jahren dominierten Metaverse, Web3 und NFTs die Gespräche auf der CES. Auf der CES 2026 sind sie keine Kernthemen mehr. In diesem Jahr stand eindeutig KI, physische KI und Robotik im Mittelpunkt. Bei Technologie geht es nicht mehr um Konzepte oder Hype. Die eigentliche Frage ist jetzt, ob sie funktioniert, skalierbar ist und kommerzialisiert werden kann" (siehe Beitrag: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7416544425738178561/).

Fotos von der CES 2026 finden Sie unter "Investor Kit" und weitere detaillierte Informationen zur finanziellen Performance des Unternehmens unter: https://money.tmx.com/en/quote/DDD.

Darüber hinaus teilten viele CES-Teilnehmer positive Erfahrungen mit der Technologie von Metavista3D auf Social-Media-Plattformen, darunter LinkedIn und andere professionelle Branchenkanäle, was das große Marktinteresse und die positive Resonanz nach der Präsentation unterstreicht.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung von räumlichen Inhalten ermöglichen sollen. Das Unternehmen hält ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Ticker-Symbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Ticker-Symbol E3T notiert.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf unter anderem Folgegespräche, die Entwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens und die Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Veröffentlichungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten materialisieren oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte nicht übermäßig vertraut werden. Solche Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

