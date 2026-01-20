EQS-News: pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden



20.01.2026 / 16:26 CET/CEST

Aufsichtsrat bestellt Christian Gruber zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Düsseldorf, 20. Januar 2026 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat Herrn Christian Gruber mit Wirkung vom 01. März 2026 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands berufen.

Christian Gruber (Jahrgang 1970) ergänzt den derzeitigen Vorstand, bestehend aus Pierre Hofer, Ronny Kießling und Lars Corbo.

Neben der Übernahme des Vorstandsvorsitzes wird Christian Gruber den Ausbau der Sportwette im Retail- und Online-Geschäft vorantreiben sowie das Marketing, die Kommunikation des Unternehmens und Human Resources verantworten. Pierre Hofer wird sich auf die Pferdewetten-Aktivitäten und den Bereich Investor Relations konzentrieren.

Der studierte Jurist bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Fußballgeschäft (Marketing u.a. für Bundesligisten wie den 1. FC Köln, Head of Media & PR beim VfL Bochum sowie Director Media, PR & Marketing beim 1. FC Kaiserslautern) mit.

Er war bei Tipico als Managing Director verantwortlich für das Geschäft u.a. in Deutschland, Österreich, Dänemark und Belgien.

Nach seiner Tätigkeit als Managing Director bei Sport1 wechselte Christian Gruber zu William Hill / Mr. Green.

Unter anderem als Managing Director für die Spielglück GmbH war er von 2022 bis 2025 beim börsennotierten Stadtcasino Baden (CH) tätig.

Zuletzt übte Christian Gruber seit Anfang 2025 die Funktion des COOs für Merkur Bets aus.

Christian Gruber: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrates und gehe diese Aufgabe mit voller Kraft sowie der Überzeugung an, dass wir gemeinsam das immense Potential der pferdewetten.de AG aktivieren und weiter ausbauen werden. Dafür werde ich meine Expertise und Erfahrung ebenso einbringen wie mein breites Netzwerk in unserer Industrie, sowohl in Deutschland als auch international.“

Pierre Hofer: „Auf die Zusammenarbeit mit Christian Gruber freue ich mich sehr! Durch die Aufteilung der umfangreichen operativen Arbeit auf mehrere kompetente Schultern werden wir die Marktchancen unserer Gesellschaft deutlich verbessern können.“

Dr. Andreas Bonhoff, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Wir freuen uns als Aufsichtsrat, mit Christian Gruber einen sehr kompetenten und markterfahrenen Experten für die Position des Vorstandsvorsitzenden der pferdewetten.de AG gewonnen zu haben. Seine Kenntnisse des Fußball-, Medien- und Sportwettgeschäfts sind für den weiteren Wachstumspfad unserer Gesellschaft außerordentlich wertvoll.“

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

