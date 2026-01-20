EQS-News: Rentschler Biopharma kündigt Veränderungen in der Geschäftsführung und nächste Phase der Unternehmensstrategie an

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Rentschler Biopharma kündigt Veränderungen in der Geschäftsführung und nächste Phase der Unternehmensstrategie an



20.01.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rentschler Biopharma kündigt Veränderungen in der Geschäftsführung und nächste Phase der Unternehmensstrategie an

Unternehmen geht nach erfolgreicher strategischer und operativer Weiterentwicklung in neue Wachstumsphase über

Prof. Dr. Uwe Bücheler, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, wird Interims-CEO

Laupheim (Deutschland) und Milford, MA (USA), 20. Januar 2026 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Die personelle Neuaufstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die nächste Phase seiner Unternehmensstrategie umsetzt, mit dem Ziel, langfristiges Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung weiter zu stärken.

Der Aufsichtsrat und Benedikt von Braunmühl, Chief Executive Officer (CEO), haben sich gemeinsam darauf geeinigt, dass Herr von Braunmühl aus dem Vorstand ausscheidet, um die weitere Umsetzung der Unternehmensstrategie in neue Verantwortung zu überführen. Bis zur Übernahme dieser Aufgabe durch einen neuen CEO hat der Aufsichtsrat eine Interimslösung geschaffen, mit der Kontinuität und volle Handlungsfähigkeit sichergestellt werden. Prof. Dr. Uwe Bücheler, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, übernimmt mit sofortiger Wirkung interimistisch die Aufgabe des Chief Executive Officer.

„Herr von Braunmühl hat sehr schnell wichtige Grundlagen geschaffen und Weichen für die heutige Marktposition von Rentschler Biopharma gestellt. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Phase ist nun der Zeitpunkt gekommen, die Umsetzung der Unternehmensstrategie in neue Verantwortung zu überführen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn von Braunmühl ausdrücklich für seinen maßgeblichen Erfolg und sehr erfolgreichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben weiterhin viel Erfolg und alles Gute“, sagte Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma.

„Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und die starke Zusammenarbeit über alle Bereiche und Standorte hinweg. Rentschler Biopharma ist bestens aufgestellt für eine erfolgreiche Zukunft. Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg“, sagte Benedikt von Braunmühl, CEO.

Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass Christiane Bardroff, Chief Operating Officer (COO), sich nach vier Jahren bei Rentschler Biopharma entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und das Unternehmen im Laufe des ersten Quartals diesen Jahres verlassen wird. Ihre Nachfolge ist vom Aufsichtsrat bereits bestellt und wird zeitnah verkündet.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, sagte: „Frau Bardroff hat in ihrer Zeit als COO wesentliche operative Verbesserungen vorangetrieben und zentrale Projekte mit großem Erfolg umgesetzt. Dazu zählen insbesondere der Aufbau der neuen Produktionslinie am Standort Milford, die signifikante Steigerung der Produktionsleistung in Laupheim durch Effizienzprogramme sowie die Planung der neuen Puffer-Medien-Station. Mit ihrem Fokus auf operative Exzellenz, Qualität, Digitalisierung und Automatisierung hat sie wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt. Der Aufsichtsrat dankt Frau Bardroff herzlich für ihr Engagement, ihren Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihr für ihren weiteren Weg alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg.“

„Ich freue mich, dass Prof. Dr. Uwe Bücheler interimistisch die Aufgabe des Chief Executive Officer übernimmt. Er hat die Entwicklung unserer Strategie eng begleitet und verfügt über langjährige internationale Erfahrung im Umgang mit Marktentwicklungen und strategischen Weichenstellungen. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, Rentschler Biopharma in dieser Phase klar auszurichten – mit dem Ziel, nachhaltig Nutzen zu stiften: für unsere Kunden, deren Patienten und den Markt, in dem wir tätig sind,“ sagte Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler.

Prof. Dr. Uwe Bücheler, Interim-CEO, kommentierte: „Rentschler Biopharma befindet sich heute in einer starken operativen und wirtschaftlichen Position. Aufbauend auf der Skalierung unserer Produktionskapazitäten, unserer ausgeprägten Entwicklungskompetenz und erfolgreichen Effizienzsteigerungen an unseren Standorten führen wir Rentschler Biopharma zielgerichtet in die nächste Phase seiner Entwicklung, die ganz im Zeichen von Kundenorientierung, Marktnähe und Geschäftsausbau steht. Mein Fokus liegt darauf, gemeinsam mit unserem CFO Gunnar Voss von Dahlen, dem neuen COO, sowie einem hochmotivierten Team an unseren Standorten in Laupheim und Milford die Unternehmensstrategie entschlossen umzusetzen. Für unsere Kunden weltweit werden wir weiterhin ein zuverlässiger Partner in der Bioprozessentwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika sein – geleitet von unserer Vision, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam.“

Prof. Dr. Uwe Bücheler verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Biopharmaindustrie sowie im Auftragsentwicklungs- und Produktionsgeschäft. Seit 2024 fungiert er als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Rentschler Biopharma. Seine Expertise umfasst Führung, Operations und technologische Entwicklung; zudem war er an zahlreichen globalen Zulassungs‑ und Ausbauprojekten beteiligt, die seine internationale Perspektive und strategische Kompetenz prägen.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

Kontakt: Medienanfragen:

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Rentschler Biopharma SEDr. Latika Bhonsle-DeengGlobal Head of CommunicationsTelefon: +49-7392-701-467

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu MC Services AGEva BauerTelefon: +49-89-210228-0

20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2263158 20.01.2026 CET/CEST