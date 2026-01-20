EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Cybersicherheit
Straßburg/Brüssel (dpa) - Deutschland und andere EU-Staaten sollen im Mobilfunk komplett auf die Netzwerktechnik der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE verzichten. Die Europäische Kommission will eine Rechtsgrundlage schaffen, die in letzter Instanz ein Nutzungsverbot von Technik besonders risikobehafteter ausländischer Unternehmen ermöglichen würde, wie die Brüsseler Behörde ankündigte. Befürchtet werden Sabotage und Spionage.
Das könnte dich auch interessieren
D-Wave Quantum Aktienanalyse – führender Anbieter von kommerziellen Quantum Computing Systemen, Software und Services
gnubreW18. Jan. · WH Selfinvest
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdenheute, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“heute, 11:59 Uhr · onvista