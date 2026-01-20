„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Donald Trump droht mit neuen Zöllen - wieder einmal. Den Börsen gefällt das nicht. Doch sind neue Einfuhrgebühren wirklich so schlimm? Welche Optionen bleiben Anlegern? Darüber haben wir mit dem Kapitalmarktstrategen Philipp Vorndran gesprochen.
Quelle: lev radin/ Shutterstock
Trump hat wieder die Zölle ausgepackt. Sind diese zusätzlichen 10 Prozent wirklich tragisch? Die Märkte hatte das Thema zuletzt nicht mehr interessiert …
Vorndran: Das Thema war definitiv abgehakt. Und zeigt einmal mehr: Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Was die Märkte aktuell aufschreckt, ist weniger die Höhe der Zölle als vielmehr die Unberechenbarkeit und Willkür der Entscheidungen im Weißen Haus. Unternehmen müssen damit rechnen, dass bereits Vereinbartes im nächsten Moment nicht mehr gilt und ihre Kalkulationen über den Haufen geworfen werden. Das macht es extrem schwierig.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 16.01.2026Dax rutscht am Freitag etwas ab - kaum Bewegung auf Wochensicht16. Jan. · onvista
Dax Tagesrückblick 15.01.2026Dax verbucht moderates Plus - gute Stimmung dank TSMC15. Jan. · onvista
Dax Tagesrückblick 13.01.2026Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"13. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista