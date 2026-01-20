„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“

Trump hat wieder die Zölle ausgepackt. Sind diese zusätzlichen 10 Prozent wirklich tragisch? Die Märkte hatte das Thema zuletzt nicht mehr interessiert …

Vorndran: Das Thema war definitiv abgehakt. Und zeigt einmal mehr: Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Was die Märkte aktuell aufschreckt, ist weniger die Höhe der Zölle als vielmehr die Unberechenbarkeit und Willkür der Entscheidungen im Weißen Haus. Unternehmen müssen damit rechnen, dass bereits Vereinbartes im nächsten Moment nicht mehr gilt und ihre Kalkulationen über den Haufen geworfen werden. Das macht es extrem schwierig.