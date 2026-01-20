Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|3M
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BANK OZK
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DR Horton
|Bericht 1. Quartal 2026
|Fastenal
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fifth Third Bancorp
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Interactive Brokers
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|KEYCORP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mullen Automotive
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Netflix
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Progress Software
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Telix Pharmaceuticals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TF Bank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|U.S. BANCORP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|United Airlines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Zions Bancorp.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
