Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3MBericht Geschäftsjahr 2025
BANK OZKBericht Geschäftsjahr 2025
DR HortonBericht 1. Quartal 2026
FastenalBericht Geschäftsjahr 2025
Fifth Third BancorpBericht Geschäftsjahr 2025
Interactive BrokersBericht Geschäftsjahr 2025
KEYCORPBericht Geschäftsjahr 2025
Mullen AutomotiveBericht Geschäftsjahr 2025
NetflixBericht Geschäftsjahr 2025
Progress SoftwareBericht Geschäftsjahr 2025
Telix PharmaceuticalsBericht Geschäftsjahr 2025
TF BankBericht Geschäftsjahr 2025
U.S. BANCORPBericht Geschäftsjahr 2025
United AirlinesBericht Geschäftsjahr 2025
Zions Bancorp.Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

