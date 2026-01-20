Fiserv, Western Digital & ImmunityBio: Lohnen sich diese Aktien jetzt?









Im ersten Webinar des neuen Jahres diskutieren Michael und Andreas live ihre Einschätzungen zu drei auffälligen Aktienwerten, die zuletzt durch starke Kursbewegungen und News ins Blickfeld gerückt sind. Ausgangspunkt ist dabei stets die Charttechnik, über die Michael als technischer Analyst interessante Kandidaten identifiziert, während Andreas die fundamentalen Hintergründe zu Geschäftsmodell, Bewertung und Nachrichtenlage liefert. Den Auftakt macht Fiserv, ein US-Fintech mit Millionen Kunden weltweit, das von neuen Kooperationen mit Visa und Mastercard profitiert, zugleich aber durch Sammelklagen und einen stark gefallenen Aktienkurs belastet ist. Diskutiert wird, ob das niedrige Bewertungsniveau bereits einen Boden signalisiert oder die Risiken weiterhin überwiegen.





Im weiteren Verlauf geht es mit Western Digital um einen etablierten Speicherhersteller, der trotz bereits deutlicher Kursgewinne von der anhaltenden Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren profitieren könnte. Den spekulativsten Part übernimmt schließlich ImmunityBio, ein Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Immuntherapien, das nach starken Kursanstiegen die Frage aufwirft, ob Fantasie und Hoffnung auf Durchbrüche weitere Gewinne rechtfertigen. Insgesamt bietet das Webinar einen offenen, kritisch moderierten Austausch zweier erfahrener Marktanalysten, die technische Signale und Fundamentaldaten zusammenführen und so privaten wie semi-professionellen Anlegern helfen, Chancen und Risiken besser einzuordnen.









