Frankreichs Premier will Dienstag Haushalt per Sonderklausel durchdrücken

Paris, 19. Jan (Reuters) - In Frankreich wird nach den Worten von Premierminister Sebastien Lecornu bei der Verabschiedung des Haushalts für 2026 eine befürchtete erneute Regierungskrise vermieden.

Er werde diesen Dienstag die in der ⁠Verfassung vorgesehene Möglichkeit eines ‍Beschlusses ohne Parlamentsabstimmung nutzen, kündigte der Chef einer Minderheitsregierung am Montag in Paris an. Da er sich genügend Unterstützung gesichert hat, dürfte er das mit ‌dem verfassungsrechtlichen Sonderweg zwangsläufig verbundene Misstrauensvotum überstehen.

Lecornu räumte ein, seine Zusage zu brechen, auf den Sonderweg zu verzichten: "Ich tue dies mit ‍Bedauern, denn ich bin mir bewusst, dass ich gezwungen bin, mein Wort zu brechen", sagte er vor Journalisten.

Um die Unterstützung der Sozialisten zu gewinnen, ohne die Konservativen zu verprellen, machte die Regierung mehrere Zugeständnisse. So soll eine Steuervergünstigung für Renten erhalten bleiben und ein monatlicher Einkommenszuschuss für Geringverdiener für drei Millionen Haushalte um etwa 50 Euro steigen. Zudem werden ‍günstige Mahlzeiten in Universitätsmensen ausgeweitet und Maßnahmen für bezahlbaren ⁠Wohnraum ergriffen. Zur Finanzierung dieser Schritte wird eine Zusatzsteuer für große Unternehmen, die ursprünglich nur ein Jahr gelten sollte, bis 2026 verlängert.

Dank dieser Ankündigungen "müssen wir kein Misstrauen aussprechen", sagte der Sozialisten-Fraktionschef Boris Vallaud ‍der Zeitung "Le Parisien". Der konservative Parteichef Bruno Retailleau kritisierte auf der Plattform X zwar "mehr Ausgaben und höhere Steuern", signalisierte aber, dass er die ⁠Regierung bei einem Misstrauensvotum nicht stürzen werde. Weder Sozialisten noch Konservative wollen derzeit Neuwahlen riskieren, bei denen Umfragen zufolge die extreme Rechte gewinnen könnte.

Widerstand kommt von der äußersten Linken. Mathilde Panot von der Partei La France Insoumise (LFI) kündigte einen Misstrauensantrag ‍an, um die Würde des Parlaments zu ‌verteidigen. Lecornu bekräftigte unterdessen, das Haushaltsdefizit werde nicht höher als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausfallen. Analysten der ING warnten jedoch, der Haushalt sei alles andere als unternehmensfreundlich. Die Steuererhöhungen dürften Investitionen und Neueinstellungen in diesem Jahr belasten und das Wirtschaftswachstum bremsen.

Die Verabschiedung des Haushalts würde eine monatelange Hängepartie beenden. Zwei von Präsident Emmanuel Macron gebildete Regierungen mussten im Ringen um einen Etat aufgeben. Frankreich befindet sich seitdem in einer politischen Krise, wie sie seit Gründung der Fünften Republik 1958 selten vorkam. Ein Regierungsvertreter rechnet nun mit einer endgültigen Verabschiedung des Haushalts ⁠in der ersten Februarhälfte.

