Großbritannien will mit erleichterten Fusionen Wirtschaftsstandort stärken

Reuters · Uhr
London, 19. Jan (Reuters) - Großbritannien will sein Wettbewerbsrecht reformieren, um den ⁠Wirtschaftsstandort zu ‍stärken.

Die Regierung in London kündigte am Montag ‌an, künftig sollten Untersuchungen, ob Übernahmen oder Fusionen ‍den Wettbewerb behindern würden, schneller und einfacher werden. Das Regelwerk solle "vorhersehbarer und verhältnismäßiger" gestaltet werden. Die staatliche ‍Wettbewerbsaufsicht CMA will deshalb ⁠vergangene Entscheidungen überprüfen, um zu bewerten, ob sie auch ‍heute noch sinnvoll seien. Bereits jetzt gebe es ⁠eine Liste von 33 Maßnahmen, die möglicherweise nicht mehr notwendig seien und deren ‍Wegfall ‌die Bürokratielast für Firmen verringern könnte.

(Bericht von Muvija M and Paul Sandle, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

