IRW-News: ACCESS Newswire: Die Polosaison 2026 beginnt im USPA National Polo Center, gesponsert von U.S. Polo Assn.

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die Polosaison 2026 beginnt im USPA National Polo Center, gesponsert von U.S. Polo Assn.

Wellingtons Weltklasse-Polosaison in Florida gipfelt im April dieses Jahres in der legendären U.S. Open Polo Championship®

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt stolz den Start der High-Goal-Polo-Saison 2026 im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, bekannt, wo die Marke in der Rolle des offiziellen Sponsors einer der weltweit führenden Destinationen für den Polosport zurückkehrt.

UsPolo_200126_de_Prcom.001

Offizieller Sponsor U.S. Polo Assn. eröffnet die Winter-Polosaison 2026 im NPC

Die Winter-Polosaison 2026 im NPC bietet eine Reihe hochkarätiger Turniere, beginnend mit der U.S. Open Women's Polo Championship®, gefolgt von der ersten und zweiten Etappe der dreiteiligen Gauntlet of Polo®-Serie, dem C.V. Whitney Cup® und dem USPA Gold Cup®, bei denen die weltbesten professionellen Polospieler, Polo-Ponys und Teams auf höchstem Niveau gegeneinander antreten.

Die High-Goal-Polo-Saison erreicht ihren Höhepunkt mit der U.S. Open Polo Championship®, dem prestigeträchtigsten und begehrtesten Titel in der Geschichte des amerikanischen Polosports. Das Turnier beginnt am 1. April 2026 und endet mit dem Finale am 26. April 2026. Es wird erneut das Live-Publikum im NPC sowie Millionen von nationalen und internationalen Zuschauern auf den Plattformen von ESPN, Star Sports in Indien und beIN Sports begeistern.

Die U.S. Polo Assn. behält weiterhin die exklusiven Namensrechte für Field One als U.S. Polo Assn. Stadium Field, zusammen mit prominenter Markenpräsenz auf der Spielanzeigetafel, der Beschilderung von Field Two und der Ausstattung aller NPC-Mitarbeiter mit Kleidung der U.S. Polo Assn. Das NPC gilt weithin als eine der weltweit renommiertesten Anlagen für diesen Sport mit makellos gepflegten Spielfeldern und erstklassiger Gastfreundschaft. Während der gesamten Saison wird das NPC Tausende von Fans aus aller Welt begrüßen, die hier Weltklasse-Wettkämpfe in einer gehobenen, beeindruckenden Umgebung erleben können.

Als Besonderheit der Saison 2026 wird NPC 250 Jahre amerikanischen Geistes und das Jubiläum der Gründung der Vereinigten Staaten im rot-weiß-blauen Americana-Stil der U.S. Polo Assn. ehren. Durch sorgfältig kuratierte Aktionen, geschichtsträchtige Momente und Fan-Erlebnisse wird die High-Goal-Saison 2026 bei NPC weiterhin auf dem authentischen amerikanischen Erbe der U.S. Polo Assn. aus dem Jahr 1890 und ihrer tiefen Verbindung zum Polosport basieren und gleichzeitig die Wurzeln unseres Landes würdigen.

U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, das Fanerlebnis weiter zu verbessern, die Traditionen des Spiels zu ehren und sowohl langjährige Fans als auch neues Publikum willkommen zu heißen, um den Polosport von jetzt an bis April jeden Sonntag in Wellington von seiner besten Seite zu erleben, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Die Saison 2026 ist besonders bedeutsam, da wir den 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten feiern, ein Meilenstein, der perfekt zu der tiefen amerikanischen Tradition und den authentischen Wurzeln von U.S. Polo Assn. im Polosport passt.

Die Fans können sich auf eine weitere außergewöhnliche Saison im USPA National Polo Center freuen, in der die besten Spieler dieses Sports zusammen mit ihren bemerkenswerten Pferden einige der dynamischsten und spannendsten Polospiele der Welt zeigen werden, fügte Prince hinzu.

Während der gesamten Saison können NPC-Gäste actiongeladene Spiele von der Seitenlinie, in Stadionlogen, Tailgate-Zelten, auf den Tribünen oder von der U.S. Polo Assn. MVP Lounge aus verfolgen. Die U.S. Polo Assn. MVP Lounge im Pavillon, Heimat des luxuriösen Sunday Polo Brunch, ist nach wie vor ein beliebtes Ziel für Fans, die ein gehobenes Erlebnis suchen. Die Gäste genießen erstklassiges Essen, gekühlten Champagner und exklusive Markengeschenke, darunter Roséwein von U.S. Polo Assn. und die neueste Ausgabe des preisgekrönten Magazins der Marke, Field X Fashion.

Der exklusive USPA Shop im NPC befindet sich in der Nähe des Ticketschalters am Eingang zu Field One und wurde mit Blick auf die internationale Kundschaft neu gestaltet. Er bietet neue, einzigartige Auslagen, Waren und Erlebnisse. Dieses gehobene Einkaufserlebnis für Gäste umfasst Kollektionen, die eine reiche Sporttradition widerspiegeln, wie beispielsweise die sportlich-luxuriöse Polo Club at NPC Collection, ausgewählte Stücke aus der U.S. Polo Assn. Global Collection und die sportlich inspirierte USPA Pro Collection. Der USPA Shop im NPC wird während des gesamten Winter-Polo-Kalenders eine Reihe von interaktiven Aktionen veranstalten. Die Gäste können eine Auswahl an sportinspirierten und luxuriösen Merchandise-Artikeln der U.S. Polo Assn. entdecken und gleichzeitig Meet-and-Greets mit Künstlern, individuelle Tote-Bag-Screenings und andere Erlebnisse genießen, die Fans auch außerhalb des Spielfelds begeistern sollen.

In diesem für unser Land historischen Jahr ist die USPA stolz darauf, eine Saison 2026 zu präsentieren, die die Exzellenz, Tradition und den Wettbewerbsgeist widerspiegelt, die den Polosport in den Vereinigten Staaten seit Generationen prägen, sagte Stewart Armstrong, Vorsitzender der United States Polo Association. Vom Eröffnungsspiel der Saison bis zum letzten Chukker der U.S. Open Polo Championship® verspricht die High-Goal-Saison Weltklasse-Polo in einer der besten Anlagen dieses Sports.

Die U.S. Polo Assn. ist stolzer Unterstützer zahlreicher Polo-Wohltätigkeitsorganisationen während der gesamten Saison, die von den Finalisten der Meisterschaftsspiele ausgewählt werden und unter anderem folgende umfassen: Equine Disease Communication Center, Great Strides Equestrian Foundation, Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center und Work to Ride Program. Diese wichtigen Polo-Wohltätigkeitsorganisationen erhalten bei jedem Meisterschaftsspiel in ausverkauften Stadien Spendenschecks.

Tickets für die Winter-Polosaison 2026 im NPC können über die Website der Veranstaltungsstätte erworben werden. Fans sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit der U.S. Polo Assn. eine unvergessliche Saison zu erleben, in der der Spitzensport, das amerikanische Erbe und die langjährige Tradition des Polosports gefeiert werden.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington, Florida, hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR und Communications

Telefon +954.673.1331 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing und Media

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

Quelle: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82588

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82588&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.