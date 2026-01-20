IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI und Calidus unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich gemeinsamer Produktion des MQ-9B und des Gambit Collaborative Combat Aircraft

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI und Calidus unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich gemeinsamer Produktion des MQ-9B und des Gambit Collaborative Combat Aircraft

ABU DHABI, UAE / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen, und Calidus Aerospace, eines der führenden Verteidigungs- und Fertigungsunternehmen, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der potenziellen gemeinsamen Produktion von ferngesteuerten Flugzeugen vom Typ MQ-9B und dem Gambit Collaborative Combat Aircraft (CCA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie bei Kommando-, Kontroll- und Gefechtsführungssystemen zusammenzuarbeiten.

Die Vereinbarung wurde von David R. Alexander, President von GA-ASI, und Dr. Khalifa Murad Alblooshi, Managing Director und CEO der Calidus Holding Group, am Rande der UMEX und SimTEX 2026 unterzeichnet, die vom 20. bis 22. Januar 2026 stattfinden.

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Calidus, die auf Programme in den Bereichen Flugzeugzellenfertigung, Endmontage, Test und Erprobung sowie Flugerprobung und Abnahme ausgerichtet sein wird.

Die Zusammenarbeit mit Partnern in den Vereinigten Arabischen Emiraten hilft uns, Kontakte zu wichtigen Experten in der Region zu knüpfen und diese Kompetenzen zu nutzen, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Für General Atomics unterstreicht diese Vereinbarung das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung unserer Flugzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dr. Khalifa Murad Alblooshi, Managing Director und CEO der Calidus Holding Group, kommentierte dies wie folgt: Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit General Atomics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich unbemannter Flugzeuge, ist ein strategischer Schritt zur Stärkung und Erweiterung der Kompetenzen der Gruppe im Bereich unbemannter Systeme im Einklang mit den Anforderungen der Nutzer. Diese Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Sektor sowohl regional als auch global ein rasantes Wachstum verzeichnet. Sie stützt sich auf das bewährte Fachwissen und die Fertigungskapazitäten beider Parteien und eröffnet die Möglichkeit für umfassendere zukünftige Partnerschaften in den Bereichen Innovation, Wissenstransfer und erweiterte Fertigung, wodurch unsere gemeinsamen Ambitionen gestärkt werden.

Diese Zusammenarbeit ist von historischer Bedeutung, da damit erstmals Flugzeuge von General Atomics in der Region hergestellt werden, um die steigende Nachfrage nach dem ferngesteuerten Flugzeug vom Typ MQ-9B und dem Gambit Collaborative Combat Aircraft in der Region sowie auf internationalen Märkten zu bedienen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. ist ein Unternehmen für Datenwissenschaft, Softwareentwicklung und Systemtechnik, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf Tools zur Unterstützung der Verwaltung von Raum-Zeit-Daten, Korrelation und Datenfusion aus mehreren Quellen/Multi-INT, Tracking, Entitätsauflösung, Standortprognosen und globaler Lageerkennung über mehrere Domänen hinweg (MDGSA) unter Nutzung von Datenquellen mit extrem hohem Volumen und hoher Geschwindigkeit liegt.

Über Calidus

Die Calidus Holding Group wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Abu Dhabi. Sie ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verteidigung und Fertigung. Mit einem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen der nächsten Generation für den Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt in ihren drei Geschäftsbereichen - Luft- und Raumfahrt, Landsysteme sowie Raketen- und Verteidigungssysteme - entwickelt, konstruiert und produziert Calidus fortschrittliche Plattformen, die die Mobilität, den Schutz und die Missionseffektivität in verschiedenen Einsatzumgebungen verbessern. Calidus hat sich globalen Best Practices verschrieben und genießt das Vertrauen ihrer Kunden weltweit. Das Unternehmen entwickelt moderne Verteidigungslösungen, um Sicherheit und Schutz für eine sichere Zukunft neu zu definieren, wobei jede Lösung ein Bekenntnis zum Einsatz lokaler Talente und Ressourcen sowie eine Verpflichtung zu Qualität widerspiegelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.calidus.ae

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Chirine El Mouchantaf, Head of Communications. 00971 5 099 02798. Chirine.elmouchantaf@calidus.ae

GA-ASI Media Relations

General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

ASI-MediaRelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

