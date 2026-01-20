IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY bringt neue TokenEx-Pakete auf den Markt und setzt damit den Standard für tokenbasierte Zahlungen im Zeitalter des agentenbasierten Handels

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY bringt neue TokenEx-Pakete auf den Markt und setzt damit den Standard für tokenbasierte Zahlungen im Zeitalter des agentenbasierten Handels

Die neuen TokenEx-Pakete bieten Händlern einen schnelleren und übersichtlicheren Weg zu sicheren und unabhängigen Zahlungen. Gleichzeitig erweitert IXOPAY seine globalen Zahlungsmöglichkeiten um die Unterstützung des brasilianischen Sofortzahlungssystems PIX.

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / IXOPAY, die globale Zahlungsinfrastrukturplattform für Unternehmen, die für das Zeitalter des agentenbasierten Handels entwickelt wurde, gab heute die Einführung von drei neuen TokenEx-Tokenisierungspaketen bekannt, die Händlern dabei helfen sollen, Zahlungsdaten zu sichern, Komplexität zu reduzieren und Unabhängigkeit über Prozessoren, Märkte und Zahlungsmethoden hinweg zu bewahren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82571/IXOPAY_012026_DEPRcom.001.png

Da Zahlungsökosysteme zunehmend fragmentiert sind, bleiben viele Unternehmen durch prozessoreigene Token, starre Integrationen und eine Infrastruktur eingeschränkt, deren Anpassung mit hohen Kosten verbunden ist. Die neuen TokenEx-Pakete von IXOPAY etablieren die Tokenisierung als Grundlage moderner Zahlungslösungen und bieten Händlern einen standardisierten, zukunftssicheren Ansatz, um Daten zu schützen, die Kontrolle zu behalten und zu skalieren, ohne ihre bestehende Zahlungsinfrastruktur neu aufsetzen zu müssen.

Die Tokenisierung hat sich von einer Sicherheitsfunktion zu einer strategischen Grundlage entwickelt, sagte Suzanne Rudnitzki, Interim CEO von IXOPAY. Mit diesen neuen TokenEx-Paketen bieten wir Händlern vom ersten Tag an Klarheit und Vertrauen, sodass sie heute schneller handeln können und für eine Zukunft gerüstet sind, in der intelligente, autonome Systeme zunehmend am Handel beteiligt sind.

Ein tokenbasierter Ansatz, der Komplexität beseitigt

In der Vergangenheit mussten Händler Tokenisierungsfunktionen Stück für Stück zusammenstellen, Tools auswählen, Integrationen entwickeln und hoffen, dass ihre Entscheidungen sie später nicht einschränken würden. Die neuen TokenEx-Pakete von IXOPAY setzen diesem fragmentierten Ansatz ein Ende.

Anstatt Komponenten im Laufe der Zeit zusammenzufügen, können Händler vorkonfigurierte, speziell entwickelte Pakete einsetzen, die auf ihre Zahlungsstrategie abgestimmt sind. Das Ergebnis ist eine schnellere Time-to-Value, reduzierter Betriebsaufwand und integrierte Flexibilität, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Allzu oft erhalten Unternehmen eine Box mit Einzelteilen und werden aufgefordert, ihre eigene Lösung zu entwickeln, so Peter Papaioannou, Chief Product Officer bei IXOPAY. Diese Pakete sind eher wie ein Fertigbausatz, bei dem von Anfang an alles genau bemessen, zusammengebaut und optimiert ist. Ganz gleich, ob ein Händler eine sichere Grundlage schaffen, über verschiedene Prozessoren hinweg skalieren oder die Akzeptanz von Zahlungen ausweiten möchte - wir helfen ihm dabei, schnell handeln zu können, ohne sich festlegen zu müssen.

Drei neue TokenEx-Pakete:

TokenEx Core

Eine tokenbasierte Grundlage für sichere, unabhängige Zahlungen.

- Kombiniert Netzwerk-Token für optimierte wiederkehrende Zahlungen und Zahlungen mit hinterlegten Karten mit Universal-Token, die Portabilität und Flexibilität über Prozessoren und Endpunkte hinweg bieten

- Verhindert die Bindung an einen bestimmten Prozessor und reduziert den PCI-Umfang, indem Zahlungsdaten portabel bleiben und anstelle sensibler Kartendaten Token-Werte gespeichert werden

- Schafft eine zukunftsfähige Zahlungsgrundlage, die Wachstum, Flexibilität und langfristige Optionen unterstützt

TokenEx Connect

Entwickelt für den Einsatz über Prozessoren, Märkte und Regionen hinweg.

- Enthält alle Funktionen von Core sowie vorgefertigte Integrationen zu mehr als 20 Zahlungsdienstleistern für schnellere Multi-Prozessor-Strategien

- Ermöglicht eine schnelle Expansion und Anbieterwechsel ohne erneute Datensicherung oder Neuaufbau von Integrationen, wodurch die operative Komplexität reduziert wird

- Bietet eine schnellere Time-to-Value bei Wahrung vollständiger Eigentumsrechte an Daten, PCI-Konformität und langfristiger Flexibilität

Alternative Zahlungen

Erweitert Akzeptanz über Karten hinaus ohne zusätzliche Komplexität.

- Bietet sofortigen Zugriff auf beliebte alternative und lokale Zahlungsmethoden, darunter PayPal, Venmo, Skrill, Klarna und andere Jetzt kaufen, später bezahlen-Optionen

- Verbessert die Konversion und das Kundenerlebnis durch die Unterstützung bevorzugter Zahlungsmethoden in wichtigen Märkten

- Erhöht die Zahlungsresilienz und -flexibilität durch Diversifizierung der Akzeptanz über Karten hinaus

Erweiterung der globalen Zahlungsmöglichkeiten mit PIX in Brasilien

Zusätzlich zu den neuen TokenEx-Paketen kündigte IXOPAY durch seine Partnerschaft mit dLocal auch die Unterstützung des brasilianischen Sofortzahlungssystems PIX an und erweiterte damit seine globale Zahlungskonnektivität.

Seit seiner Einführung im Jahr 2020 hat sich PIX zu einem der weltweit am häufigsten genutzten Echtzeit-Zahlungssysteme entwickelt, das von über 90 % der erwachsenen Bevölkerung Brasiliens genutzt wird und jeden Monat Milliarden von Transaktionen verarbeitet. Durch die Aktivierung von PIX über seine herstellerunabhängige Infrastruktur ermöglicht IXOPAY Händlern den Einstieg oder die Expansion in Brasilien, ohne dass lokale Integrationen aufgebaut werden müssen, was den Markteintritt beschleunigt und gleichzeitig die bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden in großem Umfang unterstützt.

Entwickelt für agentenbasierten Handel und die Zukunft des Zahlungsverkehrs

Die tokenbasierten Pakete und die wachsende globale Zahlungskonnektivität von IXOPAY spiegeln eine übergeordnete Strategie wider, mit der Unternehmen auf die nächste Generation des Handels vorbereitet werden sollen.

Die Unternehmensplattform von IXOPAY verbindet mehr als 200 Zahlungsdienstleister und über 300 Zahlungsmethoden und ermöglicht es Händlern, sich an veränderte Zahlungspräferenzen und Technologien anzupassen. Durch die Kombination von fortschrittlicher Tokenisierung, globaler Konnektivität und KI-gestützter Intelligenz hilft IXOPAY Händlern, ihre Leistung heute zu optimieren und sich gleichzeitig auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Zahlungen zunehmend automatisiert, anpassungsfähig und absichtsorientiert sind.

Über IXOPAY

IXOPAY ist eine globale Zahlungsinfrastrukturplattform für Unternehmen, die für das Zeitalter des agentenbasierten Handels entwickelt wurde und Händlern und Unternehmen KI-gestützte Intelligenz, Orchestrierung, fortschrittliche Tokenisierung und die Tools zur Verfügung stellt, die sie für jeden Schritt ihrer Zahlungsabwicklung benötigen. Von Routing und Compliance bis hin zu maßgeschneiderten Modulen und umfassender Orchestrierung bietet IXOPAY die Infrastruktur für schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose globale Expansion. Weitere Informationen finden Sie unter www.ixopay.com.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82571/IXOPAY_012026_DEPRcom.002.jpeg

QUELLE: IXOPAY

